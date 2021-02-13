音楽フェス「カドデフェス 2021」東京国際フォーラムで

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記事提供元：ファッションプレス
新音楽フェス「カドデフェス 2021(KADODE フェス 2021)」が、2021年3月14日(日)に東京国際フォーラムにて開催される。
今回初開催となる「カドデフェス」は、新たなライブスタイルでの感動体験を提供する次世代体験型音楽フェス。会場では、ライブに欠かせない“一体感”“共感”“臨場感”をアーティストと観客の間で感じることが出来るようなエモーショナルな空間を再現する。
出演アーティストは清水翔太、Little Glee Monster、Novelbright、瑛人の4組。日本の音楽シーンの第一線を担うアーティストたちが、新時代への“門出”となるハッピーなフェスを作り出す。
【詳細】
Tomorrow, Together with MUSIC!! 届け! 門出の音!! KADODE フェス 2021
開催日：2021年3月14日(日)
開催時間：開場14:00～／開演15:00～
開催場所：東京国際フォーラムホールA
住所：東京都千代田区丸の内3-5-1
※未就学児入場不可。
＜チケット情報＞
一般発売日：2月27日(土) 10:00～
価格：7,800円(税込)
※2月9日(火)18:00～auスマートプレミアム会員を対象に先行チケットを販売。
【問い合わせ先】
サンライズプロモーション東京
TEL：0570-00-3337(平日12:00～15:00)
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