セント レジス ホテル 大阪×ランジェリーブランド「ラペルラ」“エレガンス”に浸るアフタヌーンティー

セント レジス ホテル 大阪は、イタリアの最高級ランジェリーブランド「ラペルラ(LA PERLA)」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「ラペルラ×セント レジス アフタヌーンティー」を、2021年2月15日(月)から5月31日(月)まで提供する。

■セント レジス ホテル 大阪で楽しむ「ラペルラ」とのコラボアフタヌーンティー

「ラペルラ×セント レジス アフタヌーンティー」は、両ブランドの背景にある、強くたくましく、華やかに美しく生きる女性たちの美学が詰まったアフタヌーンティー。創始者のアダ・マゾッティの美学を重んじる「ラペルラ」と、創始者の母 アスター夫人のおもてなしの心を継承する「セントレジス」の両者が生み出すエレガントな空間を堪能することができる。

アフターヌーンティーには、「ティラミス エクレア」や、「ショコラ ピスタチオ」、「チーズケーキマカロン」などの、見た目も美しい上品なスイーツがラインナップ。さらにスコーンに加え、「ミニ カプレーゼ」や「ズッキーニ タルト」など、繊細に作られたセイボリーが並ぶ。なお、ラペルラの特製ポストカードや、ラペルラの10%オフの割引もセットとなる。

■自宅で楽しめるテイクアウトセット

アフタヌーンティーのテイクアウトセット「アフタヌーンティー リチュアル セント レジス トゥーゴー 〜ラペルラ ミックス〜(Afternoon Tea Ritual The St. Regis to Go! 〜LA PERLA MIX〜)」も登場。「ラペルラ×セント レジス アフタヌーンティー」とほぼ同様のメニューを自宅で楽しむことができる。

【詳細】

「ラペルラ×セント レジス アフタヌーンティー」

期間:2021年2月15日(月)〜5月31日(月)

場所:セント レジス ホテル 大阪 12階 セントレジスバー

住所:大阪府大阪市中央区本町3-6-12

料金:1人 4,700円+税・サービス料/グラスシャンパン・アミューズ付き 1人 6,700円+税・サービス料

内容:アフタヌーンティーセット、ラペルラ特製ポストカード(3枚セット)、ラペルラ10%ディスカウント

メニュー:

<スイーツ>ティラミス エクレア/ ジャンドゥーヤ&アペロールのタルト/ フランボワーズ ローズ ケーキピスタチオ、アマレッティクリーム/ ショコラ ピスタチオ/ チーズケーキマカロン

<スコーン>ベルガモット オレンジスコーン/ クロテッドクリーム、レモンカード

<セイボリー>ミニ カプレーゼ トマト、モッツァレラ、バジル パニーニ ローストビーフ&プロヴォローネ/ ズッキーニ タルト/ ホタテのセビーチェ、クロスティーニ ポレンタ&プロシュート

■「アフタヌーンティー リチュアル セント レジス トゥーゴー 〜ラペルラ ミックス〜」

販売期間:2021年2月15日(月)〜5月31日(月)

受取時間:11:00〜20:00

受取場所:セント レジス ホテル 大阪 ブランジェリー ル ドール

料金:1箱(2名分) 7,800円+税

※メニューは、アフタヌーンティーと同じ。(チョコレートを除く)

※ラペルラ特製ポストカード(3枚セット)付き。

※前日までに要予約。

【予約・問い合わせ先】

TEL:06-6105-5659(レストラン予約/10:00〜19:00)