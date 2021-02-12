

*15:18JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電力・ガス業、その他 金融業、水産・農林業なども下落。一方、金属製品が上昇率トップ。そのほか証券業、その他製品、銀行業、石油・石炭製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 金属製品 ／ 1,353.92 ／ 2.73

2. 証券業 ／ 409.16 ／ 2.36

3. その他製品 ／ 3,844.35 ／ 1.46

4. 銀行業 ／ 134.64 ／ 1.46

5. 石油・石炭製品 ／ 992.97 ／ 1.37

6. ゴム製品 ／ 3,090.46 ／ 1.25

7. 輸送用機器 ／ 3,009.81 ／ 1.22

8. 鉄鋼 ／ 362.76 ／ 1.17

9. 不動産業 ／ 1,437.7 ／ 0.95

10. 空運業 ／ 188.52 ／ 0.72

11. 鉱業 ／ 215.67 ／ 0.69

12. 陸運業 ／ 2,094.19 ／ 0.62

13. 電気機器 ／ 3,639.15 ／ 0.42

14. サービス業 ／ 2,835.55 ／ 0.38

15. 機械 ／ 2,278.01 ／ 0.37

16. 建設業 ／ 1,120.89 ／ -0.15

17. 保険業 ／ 995.31 ／ -0.16

18. パルプ・紙 ／ 557.03 ／ -0.17

19. 精密機器 ／ 9,530.82 ／ -0.21

20. 化学工業 ／ 2,332.09 ／ -0.22

21. 非鉄金属 ／ 1,034.19 ／ -0.26

22. 小売業 ／ 1,451.19 ／ -0.31

23. 卸売業 ／ 1,655.07 ／ -0.38

24. 医薬品 ／ 3,334.75 ／ -0.54

25. 情報・通信業 ／ 5,320.49 ／ -0.73

26. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,717.19 ／ -0.77

27. 繊維業 ／ 591.28 ／ -0.94

28. 食料品 ／ 1,656.53 ／ -0.96

29. 水産・農林業 ／ 485.75 ／ -0.97

30. その他金融業 ／ 659.7 ／ -0.99

31. 電力・ガス業 ／ 381.59 ／ -1.38

32. ガラス・土石製品 ／ 1,144.51 ／ -1.47

33. 海運業 ／ 328.52 ／ -4.44《FA》