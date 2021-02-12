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*14:31JST 動いた株・出来た株（前場）part3：トヨタ、東エレクなど17社
*トヨタ自動車<7203> 8398 +268
一昨日の上振れ決算をあらためて評価の動き。
*東エレク<8035> 42870 +1400
米SOX指数上昇で半導体関連買われる。
*日建工学<9767> 2499 +499
業績予想の大幅上方修正が買い材料に。
*ミズホメディー<4595> 2337 +376
今期大幅増益見通しを評価の動きが継続。
*ヒラノテク<6245> 2802 +434
10-12月期の大幅増益決算を好感。
*ダイナック<2675> 1299 +133
サントリーが1300円でTOBを実施。
*ベルテクス<5290> 2180 +223
業績・配当予想の上方修正を発表。
*アスコット<3264> 286 +21
好調な第1四半期業績を評価する買い。
*日通システム<4013> 3180 +249
21年12月期の営業利益見通しは前期比47.1％増の8.27億円、前期末配当の増額も。
*アライドアーキテクツ<6081> 647 +100
21年12月期の営業損益予想を前期比33.9％増の4.00億円の黒字と発表。
*SEMITEC<6626> 5640 +705
21年3月期の営業利益を従来予想の19.00億円から25.00億円に上方修正。
*フェローテックホールディングス<6890> 1878 +187
21年3月期の営業利益を従来予想の65.00億円から90.00億円に上方修正。
*NexTone<7094> 3345 +479
21年3月期予想を上方修正、営業利益は3.80億円から5.00億円に引き上げ。
*MTG<7806> 1745カ -
第1四半期の営業利益は14.07億円で通期計画を超過。
*BASE<4477> 11060 -1200
21年12月期の赤字見通しを嫌気。
*PKSHA Technology<3993> 3880 +550
第1四半期の営業利益は前年同期の約2.4倍となる2.59億円で着地。
*アンビスホールディングス<7071> 7220 +1000
第1四半期の営業利益は前年同期比46.8％増の7.21億円で着地。
※上記株価は本日前引け時点となっております。《AK》
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