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【M&A速報：2021/02/08（2）】バンダイナムコHD<7832>、グループ組織再編

2021年2月8日 16:29

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記事提供元：フィスコ


*16:29JST 【M&A速報：2021/02/08（2）】バンダイナムコHD<7832>、グループ組織再編
■バンダイナムコHD<7832>、グループ組織再編

■ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、米国子会社HD Systemsの増資を引き受け

■ギフティ<4449>、パンのOEMプラットフォーム運営のパンフォーユーと資本業務提携

■グローバルウェイ<3936>子会社のタイムチケット、第三者割当増資を実施

■平安レイサービス<2344>、子会社社シンエイ・クリエート・サービスを吸収合併

■auc-one、M&AファーストからVODメディア「バラエティ＆ドラマ見逃し動画辞典」事業を譲り受け

■シンガポール発のモビリティスタートアップSWAT Mobility社、グローバル・ブレインなどから資金調達を実施

■Spiral CapitalとThe Breakthrough Partners GO FUND、戦略的パートナーシップを締結

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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