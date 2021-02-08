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記事提供元：フィスコ
*16:29JST 【M&A速報：2021/02/08（2）】バンダイナムコHD<7832>、グループ組織再編
■バンダイナムコHD<7832>、グループ組織再編
■ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>、米国子会社HD Systemsの増資を引き受け
■ギフティ<4449>、パンのOEMプラットフォーム運営のパンフォーユーと資本業務提携
■グローバルウェイ<3936>子会社のタイムチケット、第三者割当増資を実施
■平安レイサービス<2344>、子会社社シンエイ・クリエート・サービスを吸収合併
■auc-one、M&AファーストからVODメディア「バラエティ＆ドラマ見逃し動画辞典」事業を譲り受け
■シンガポール発のモビリティスタートアップSWAT Mobility社、グローバル・ブレインなどから資金調達を実施
■Spiral CapitalとThe Breakthrough Partners GO FUND、戦略的パートナーシップを締結
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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