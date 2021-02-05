マーケット RSS

 

品川リフラクトリーズ　3Qは売上高が739.32億円、耐火物販売数量の減少が影響

2021年2月5日 17:16

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:16JST 品川リフラクトリーズ---3Qは売上高が739.32億円、耐火物販売数量の減少が影響
品川リフラクトリーズ<5351>は4日、2021 年3月期第3四半期（20年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比18.6%減の739.32億円、営業利益が同36.0%減の48.57億円、経常利益が同31.4%減の54.08億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同83.6%減の7.20億円となった。

耐火物及び関連製品事業の売上高は前年同期比18.1%減の563.87億円、セグメント利益は同35.0%減の44.41億円となった。粗鋼生産量減少に伴う耐火物販売数量の減少等が影響した。

エンジニアリング事業の売上高は前年同期比20.8%減の161.68億円、セグメント利益は同21.1%減の7.13億円となった。製鉄所構内工事の減少及び前年同期に計上した熱風炉建設工事売上の影響等を受けた。

不動産・レジャー等事業の売上高は前年同期比10.6%減の13.76億円、セグメント利益は同9.8%減の7.43億円となった。当第3四半期連結累計期間において契約満了による一部物件の賃貸契約終了と、新規賃貸契約への移行を行ったこと等が影響した。

2021年3月期通期については、売上高が前期比15.9%減の1,000.00億円、営業利益が同30.2%減の67.00億円、経常利益が同28.9%減の70.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同73.0%減の15.00億円とする、2020年10月22日に発表した連結業績予想を据え置いている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大阪金概況：下落、株価下落は目先のスピード調整との見方も
  2. ヤマダHDが一段高、四半期決算や通期予想純利益の増額修正など注目される
  3. 相場展望2月4日号　米SNSによる個人投資家が起因した騒動は収束へ　ハイテク好決算で楽観論に戻った米株式市場　..
  4. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比60円安の28580円
  5. NY原油：続伸で55.69ドル、株価反転などを意識した買いが入る
  1. ADR日本株ランキング～エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比210円高の27780円
  2. 相場展望2月1日号　外国人投資家の相場操縦で、買いに誘われた個人信用投資家がハシゴ外され損失を抱え込む展開
  3. 大阪金概況：下落、株価下落は目先のスピード調整との見方も
  4. 見えてきたロビンフッドの問題点
  5. 大阪金概況：下落、銀相場の思惑が金価格支援要因となり下落幅限定的
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • 全固体リチウムイオン電池（写真：JAXAの発表資料より）
  • マイナーチェンジをしたプジョー・5008（画像: PSAジャパン発表資料より）
  • ホンダ・Dio110（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 「Zaim 一生黒字プラン」の画面イメージ。（画像: Zaimの発表資料より）
  • ジープ・グランドチェロキー「WK 10th Anniversary Edition」（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 紙容器に切り替える弁当（ローソン発表資料より）
  • 200mmワイドナビゲーション取り付けイメージ（画像：株式会社カナック企画発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

12月の外食市場規模、11カ月連続でマイナス　飲酒業態では前年比6割減　リクルート調査

悪質EC業者に対する防波堤:消費者庁への期待

相場展望2月4日号　米SNSによる個人投資家が起因した騒動は収束へ　ハイテク好決算で楽観論に戻った米株式市場　米株次第の日本株

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体