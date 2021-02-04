スマレジは月次動向が快調で連日出直りを強める

■「有料プラン合計」の登録店舗数は9カ月連続連続増加

スマレジ<4431>(東マ)は2月4日、出直りを強め、10時30分過ぎに5%高の5170円(235円高)まで上げて日々の上値を3日連続上げている。

3日、月次動向「2021年1月度・月次登録店舗数推移」を発表し、「有料プラン合計」の登録店舗数が前月比で2020年5月の店舗数から9カ月連続連続増加したことなどが注目されている。4月決算銘柄で、第3四半期決算発表は3月12日を予定している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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