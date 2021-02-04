マーケット RSS

 

スマレジは月次動向が快調で連日出直りを強める

2021年2月4日 11:43

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■「有料プラン合計」の登録店舗数は9カ月連続連続増加

　スマレジ<4431>(東マ)は2月4日、出直りを強め、10時30分過ぎに5%高の5170円(235円高)まで上げて日々の上値を3日連続上げている。

　3日、月次動向「2021年1月度・月次登録店舗数推移」を発表し、「有料プラン合計」の登録店舗数が前月比で2020年5月の店舗数から9カ月連続連続増加したことなどが注目されている。4月決算銘柄で、第3四半期決算発表は3月12日を予定している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングスは高値に接近、２０年１２月期増収増益予想（2020/09/30）
夢真ホールディングスは戻り試す、２０年９月期増収増益予想（2020/09/30）
ジーニーは調整一巡、２１年３月期黒字化予想（2020/09/29）
【特集】上方修正や好決算の発表銘柄から中国関連と証券株に「まだはもうなり」の可能性（2020/10/19）
【特集】テレワークの恩恵、ハウスビルダー株に注目（2020/10/12）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大阪金概況：下落、銀相場の思惑が金価格支援要因となり下落幅限定的
  2. 見えてきたロビンフッドの問題点
  3. 綿半HDはSUBARU矢島工場の従業員駐車場建設工事などを完成
  4. NY原油：大幅続伸で54.76ドル、株高などを意識した買いが入る
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の28490円
  1. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円
  2. ADR日本株ランキング～エーザイなど全般堅調、シカゴは大阪比210円高の27780円
  3. 相場展望2月1日号　外国人投資家の相場操縦で、買いに誘われた個人信用投資家がハシゴ外され損失を抱え込む展開
  4. 大阪金概況：下落、銀相場の思惑が金価格支援要因となり下落幅限定的
  5. 為替週間見通し：底堅い値動きか、安全逃避のドル買い継続の可能性
  1. 2021年の原油相場はどうなる
  2. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比345円高の28395円

広告

写真で見るニュース

  • マイナーチェンジをしたプジョー・5008（画像: PSAジャパン発表資料より）
  • ホンダ・Dio110（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 「Zaim 一生黒字プラン」の画面イメージ。（画像: Zaimの発表資料より）
  • ジープ・グランドチェロキー「WK 10th Anniversary Edition」（画像: FCAジャパン発表資料より）
  • 紙容器に切り替える弁当（ローソン発表資料より）
  • 200mmワイドナビゲーション取り付けイメージ（画像：株式会社カナック企画発表資料より）
  • ヤリスWRC：発表資料より
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ローソンによる「医薬品」デリバリーのイメージ。（画像: ローソンの発表資料より）

「本」に「医薬品」　飲食以外にも広がるデリバリー

見えてきたロビンフッドの問題点

在宅ワークによる田舎のスローライフ、実践するなら住宅ローン控除で節税を

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体