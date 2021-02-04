テンポイノベーションは四半期利益の通期予想超過など注目され一段高

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■1000円台は20年1月以来に
テンポイノベーション<3484>(東1)は2月4日、一段高となり、10%高の1014円(96円高)まで上げた後も1000円前後で推移。3日15時30分に発表した第3四半期連結決算の各利益が期初からの累計(2020年4～12月)で通期予想額を超過し注目されている。1000円台は20年1月以来になる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・【編集長の視点】クレスコは昨年来高値を更新、株式分割の権利取りを連続過去最高業績がサポート（2020/01/17）
・ケイアイスター不動産は売られ過ぎ感、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）
・システムサポートは上値試す、２０年６月期２Ｑ累計大幅増益で期末配当予想を増額修正（2020/02/17）
・ジェイエスエスは調整一巡、２０年３月期増収増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/17）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 野村 大幅続伸、10-12月期は想定以上の大幅増益決算に 2/ 4 10:32
- ソニー 大幅続伸、市場予想を大幅に上回る好決算がサプライズに 2/ 4 10:13
- 出来高変化率ランキング（9時台）～ソニー、大塚家などがランクイン 2/ 4 10:07
- ワールドは急速に持ち直す、450店舗退店などの構造改革に注目集まる 2/ 4 10:06
- ヤマダHDが一段高、四半期決算や通期予想純利益の増額修正など注目される 2/ 4 10:05
広告