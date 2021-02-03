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記事提供元：フィスコ
*16:39JST 【M&A速報：2021/02/03（2）】資生堂、「TSUBAKI」等パーソナルケア事業売却を正式発表
■資生堂<4911>、「TSUBAKI」等パーソナルケア事業売却を正式発表 CVC Capital Partnersと合弁事業化
■ワコール、子会社のワコールミネットと合併
■インテグラル投資先でカラコン企画販売事業のT-Garden、カラコン専門卸Rise UPの株式取得
■白血病再発検査システム「MyRD」提供のLiquid Mine、インキュベイトファンドなどから資金調達を実施
■ワールド<3612>、傘下のワールドインベストメントネットワークから同社子会社のアスプルンドの株式管理事業を承継
■パラダイス、同グループのNEXUSにパチンコホール事業および飲食事業を承継
■国際自動車、グループ会社のkmGオートアシストとテクノモータースを合併
■福井工業大学などを設置する学校法人金井学園、福井県医療福祉専門学校などを設置する学校法人新和学園と合併
■ピーアークHD傘下のS-P ARK、アーク・フロントなど3社と合併
■エイチ・ツー・オーアセットマネジメント、エイチ・ツー・オー商業開発に一部事業を承継
■阪急阪神百貨店、エイチ・ツー・オー アセットマネジメントを吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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