マーケットＥ　大幅に続伸、レオパレス21と業務提携、入居者の不要品買取／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:52JST <3135> マーケットＥ 1963 +88
大幅に続伸。レオパレス21<8848>と入居者の不要品買取に関する業務提携契約を締結したと発表している。レオパレス21の顧客に向け、マーケットエンタープライズが運営するリユースプラットフォーム「おいくら」のサービス提供を2日から開始した。需要が高い引っ越し時の不要品処分ニーズの促進に加え、家電・家具付き賃貸物件へ引っ越しする際に発生する所有家電や家具などの買取ニーズの充足を図る。《FA》
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