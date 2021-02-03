ジーニーが「営業管理に関する調査レポート」を公開

■経営者・営業担当者300名超のDX推進状況、営業課題を調査

ジーニー<6562>(東マ)は、最新の営業活動の動向をまとめた『営業管理に関する調査レポート』を公開した。

『営業管理に関する調査レポート』は、営業管理ツールの普及、それによる日本企業の生産性向上を目的に、日本企業の営業活動や営業管理に関する最新状況についてのWeb上でのアンケート結果をまとめた調査レポートであり、無料で公開するとしている。

この調査レポートは、新型コロナウイルス感染症の拡大の中にあって、国内企業の経営者・営業担当者に対し、営業活動の最新状況に関するアンケートを行い、339名から回答を得ている。

・調査時期:2020年12月8日～22日 ・調査方法:Web調査 ・調査地域:全国 ・同アンケート有効回答者:国内企業の経営者・営業担当者339人

『営業管理に関する調査レポート』公開URL 閲覧・ダウンロードができる(無料)。 URL:https://chikyu.net/sfa/salesreports-202101/

(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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