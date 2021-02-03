セプテーニＨＤ　昨年来高値、第1四半期のNon-GAAP営業利益は倍増、進捗率42.6％／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:29JST <4293> セプテーニＨＤ 539 +60
昨年来高値。21年9月期第1四半期（20年10-12月）の営業利益を前年同期比110.4％増の12.05億円と発表している。Non-GAAP営業利益は97.9％増の12.15億円。主力のデジタルマーケティング事業が、消費全般のオンライン化に伴う案件拡大や電通グループ<4324>との協業推進で増収増益となった。据え置かれた通期予想のNon-GAAP営業利益は前期比16.2％増の28.50億円で、進捗率は42.6％に達している。《YN》
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