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日本電気を対象とするコールが前日比2倍超えの株価大幅上昇（1日10:00時点のeワラント取引動向）

2021年2月1日 10:31

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記事提供元：フィスコ


*10:31JST 日本電気を対象とするコールが前日比2倍超えの株価大幅上昇（1日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ任天堂<7974>プット346回 3月 65,000円を逆張り、任天堂プット345回 3月 60,000円を逆張りで買う動きや、原資産の株価下落が目立つ楽天<4755>コール294回 2月 1,350円を逆張り、楽天コール292回 2月 1,200円を逆張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしては野村総合研究所<4307>コール9回 3月 3,750円、東京エレクトロン<8035>コール282回 2月 34,000円、銀リンク債 プラス5倍トラッカー11回 2月 23米ドル、信越化学工業<4063>コール163回 2月 16,000円、日本電気<6701>コール142回 2月 5,500円などが見られる。

上昇率上位は日本電気コール145回 2月 7,000円（前日比2.5倍）、日本電気コール144回 2月 6,500円（前日比2.4倍）、日本電気コール143回 2月 6,000円（前日比2.1倍）、日本電気コール150回 3月 7,000円（+89.7%）、日本電気コール149回 3月 6,500円（+84.9%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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