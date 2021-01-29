

*17:44JST 29日の日本国債市場概況：債券先物は151円82銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付151円89銭 高値151円90銭 安値151円80銭 引け151円82銭

売買高総計32515枚

2年 421回 -0.125％

5年 146回 -0.115％

10年 361回 0.050％

20年 175回 0.455％

債券先物3月限は、151円89銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けたほか、日銀金融政策決定会合における主な意見（1月20-21日開催分）で長期金利の変動に言及がみられたことや、夕方発表の日銀の2月国債買入方針への警戒から売られ、151円90銭から151円80銭まで下げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.12％、10年債は1.05％、30年債は1.81％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.29％、オーストラリア10年債は1.13％、NZ10年債は1.10％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・1月失業率（予想：6.1％、12月：6.1％）

・18:00 独・10-12月期GDP速報値（前年比予想：-3.2％、7-9月期：-3.9％）

・18:00 ユーロ圏・12月マネーサプライM3（前年比予想：+11.0％、11月：+11.0％）

・21:00 南ア・12月貿易収支（予想：+300億ランド、11月：+367億ランド）

・22:30 米・12月個人所得（前月比予想：+0.1％、11月：-1.1％）

・22:30 米・12月個人消費支出（前月比予想：-0.4％、11月：-0.4％）

・22:30 米・12月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.3％、11月：+1.4％）

・22:30 米・10-12月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.5％、7-9月期：+0.5％）

・23:45 米・1月シカゴ購買部協会景気指数（予想：58.5、12月：59.5）

・24:00 米・12月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-0.5％、11月：-2.6％）

・24:00 米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：79.3、速報値：79.2）

・03:00 カプラン米ダラス連銀総裁講演（エネルギーフォーラム）

・06:00 カプラン米ダラス連銀総裁講演（NYフォーキャスターズクラブ）《KK》