オリビア・バートン新作パステルカラーの“フラワーウォッチ”、ハチドリのモチーフを添えて

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オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)の2021年新作ウォッチ「ペイントリー プリンツ」が、2021年1月22日(金)よりオリビア・バートン 伊勢丹新宿店・グランフロント大阪店、エイチエムエス ウォッチストアほかで発売される。
■“フラワーウォッチ”最新作は「パステルカラー」
“フラワーウォッチ”の愛称で親しまれる、イギリス・ロンドン発のウォッチブランド「オリビア・バートン」から、2021年初の新作ウォッチが登場。オリビア・バートンのシグネチャーモデルである“フラワーウォッチ”をパステルカラーでアップデートした「ペイントリー プリンツ(PAINTERY PRINTS)」が展開される。
淡いピンクやブルーで描かれた花模様は、ロンドンのスタジオで手描きされたもの。やわらかなパステルカラーを基調とすることで、幻想的なムードに仕上げている。
腕時計の中央には、ハチドリのモチーフを添えて。文字盤の中を飛び交うように描かれたハチドリが、ロマンティックなムードを高めてくれる。カラーは、全3種。ローズゴールドの文字盤に、ヴァイオレットまたはグレーのベルトをあわせたモデルと、シルバーのケース＆スチールブレスレットのモデルを取り揃えた。
■ベストセラー腕時計に新モデル
また同日、オリビア・バートンのベストセラー腕時計「ワンダーランド(WONDERLAND)」にも、新モデルが追加。パステルカラーのスワロフスキークリスタルをダイヤルにあしらい、文字盤には上品な光沢を放つマザーオブパールを使用した。纏うだけで手元が華やかになり、大人なロマンティックムードに。
アクセサリー感覚で使いやすい30mmサイズの全5型がラインナップする。
■【詳細】
オリビア・バートン2021年新作ウォッチ
発売日：2021年1月22日(金)
取り扱い店舗：オリビア・バートン 伊勢丹新宿店・グランフロント大阪店、エイチエムエス ウォッチストアの全国取り扱い店舗、公式オンラインストア
■ペイントリー プリンツ
・パルマ ヴァイオレット & ローズゴールド 15,000円＋税(サイズ：30mm)
・グレー & ローズゴールド 16,000円＋税(サイズ：34mm)
・シルバー & ローズゴールド 17,000円＋税(サイズ：38mm)
■ワンダーランド ※すべてサイズは30mm
・レインボー マザーオブパール ローズゴールド 18,000円＋税
・スパークル グレー＆ローズゴールド 15,000円＋税
・スパークル マザーオブパール ブラッシュ ペールピンク＆ローズゴールド 15,000円＋税
・レインボー マザーオブパール ホワイト＆シルバー 18,000円＋税
・レインボー マザーオブパール ゴールド 18,000円＋税
【問い合わせ先】
オリビア・バートン 伊勢丹新宿店
TEL：03-3352-1111(大代表)
オリビア・バートン グランフロント大阪店
TEL：06-6467-8765
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