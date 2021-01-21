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オリビア・バートン新作パステルカラーの“フラワーウォッチ”、ハチドリのモチーフを添えて

2021年1月21日 16:59

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記事提供元：ファッションプレス

　オリビア・バートン(OLIVIA BURTON)の2021年新作ウォッチ「ペイントリー プリンツ」が、2021年1月22日(金)よりオリビア・バートン 伊勢丹新宿店・グランフロント大阪店、エイチエムエス ウォッチストアほかで発売される。

■“フラワーウォッチ”最新作は「パステルカラー」

　“フラワーウォッチ”の愛称で親しまれる、イギリス・ロンドン発のウォッチブランド「オリビア・バートン」から、2021年初の新作ウォッチが登場。オリビア・バートンのシグネチャーモデルである“フラワーウォッチ”をパステルカラーでアップデートした「ペイントリー プリンツ(PAINTERY PRINTS)」が展開される。

　淡いピンクやブルーで描かれた花模様は、ロンドンのスタジオで手描きされたもの。やわらかなパステルカラーを基調とすることで、幻想的なムードに仕上げている。

　腕時計の中央には、ハチドリのモチーフを添えて。文字盤の中を飛び交うように描かれたハチドリが、ロマンティックなムードを高めてくれる。カラーは、全3種。ローズゴールドの文字盤に、ヴァイオレットまたはグレーのベルトをあわせたモデルと、シルバーのケース＆スチールブレスレットのモデルを取り揃えた。

■ベストセラー腕時計に新モデル

　また同日、オリビア・バートンのベストセラー腕時計「ワンダーランド(WONDERLAND)」にも、新モデルが追加。パステルカラーのスワロフスキークリスタルをダイヤルにあしらい、文字盤には上品な光沢を放つマザーオブパールを使用した。纏うだけで手元が華やかになり、大人なロマンティックムードに。

　アクセサリー感覚で使いやすい30mmサイズの全5型がラインナップする。

■【詳細】

　オリビア・バートン2021年新作ウォッチ
発売日：2021年1月22日(金)
取り扱い店舗：オリビア・バートン 伊勢丹新宿店グランフロント大阪店エイチエムエス ウォッチストアの全国取り扱い店舗、公式オンラインストア

■ペイントリー プリンツ

・パルマ ヴァイオレット & ローズゴールド 15,000円＋税(サイズ：30mm)
・グレー & ローズゴールド 16,000円＋税(サイズ：34mm)
・シルバー & ローズゴールド 17,000円＋税(サイズ：38mm)

■ワンダーランド ※すべてサイズは30mm

・レインボー マザーオブパール ローズゴールド 18,000円＋税
・スパークル グレー＆ローズゴールド 15,000円＋税
・スパークル マザーオブパール ブラッシュ ペールピンク＆ローズゴールド 15,000円＋税
・レインボー マザーオブパール ホワイト＆シルバー 18,000円＋税
・レインボー マザーオブパール ゴールド 18,000円＋税

【問い合わせ先】
オリビア・バートン 伊勢丹新宿店
TEL：03-3352-1111(大代表)
オリビア・バートン グランフロント大阪店
TEL：06-6467-8765

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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