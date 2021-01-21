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*15:10JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか銀行業、電力・ガス業、鉱業、保険業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、石油・石炭製品、建設業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. サービス業 ／ 2,707.61 ／ 1.57
2. 情報・通信業 ／ 5,062.21 ／ 1.35
3. 金属製品 ／ 1,257.18 ／ 1.29
4. 石油・石炭製品 ／ 944.56 ／ 1.05
5. 建設業 ／ 1,068.39 ／ 0.95
6. 精密機器 ／ 9,431.71 ／ 0.92
7. 機械 ／ 2,268.59 ／ 0.89
8. 小売業 ／ 1,377.42 ／ 0.77
9. 卸売業 ／ 1,618.07 ／ 0.72
10. 化学工業 ／ 2,287.7 ／ 0.71
11. 輸送用機器 ／ 2,787.01 ／ 0.70
12. その他金融業 ／ 670.6 ／ 0.68
13. 非鉄金属 ／ 1,011.06 ／ 0.60
14. 海運業 ／ 320.11 ／ 0.59
15. 電気機器 ／ 3,535.46 ／ 0.57
16. 食料品 ／ 1,655.88 ／ 0.56
17. 空運業 ／ 169.04 ／ 0.50
18. 医薬品 ／ 3,368.21 ／ 0.45
19. 陸運業 ／ 1,903.61 ／ 0.44
20. 水産・農林業 ／ 451.78 ／ 0.36
21. 証券業 ／ 361.29 ／ 0.32
22. ゴム製品 ／ 2,843.72 ／ 0.32
23. 不動産業 ／ 1,284.63 ／ 0.30
24. 繊維業 ／ 569.38 ／ 0.27
25. ガラス・土石製品 ／ 1,087.43 ／ 0.25
26. パルプ・紙 ／ 520.46 ／ 0.15
27. 鉄鋼 ／ 334.93 ／ 0.03
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,617.52 ／ -0.02
29. 保険業 ／ 967.89 ／ -0.10
30. 鉱業 ／ 193.7 ／ -0.43
31. 電力・ガス業 ／ 378.79 ／ -0.58
32. 銀行業 ／ 125.02 ／ -0.71
33. その他製品 ／ 3,697.82 ／ -1.76《CS》
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