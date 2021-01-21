

*15:10JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ

その他製品が下落率トップ。そのほか銀行業、電力・ガス業、鉱業、保険業なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、金属製品、石油・石炭製品、建設業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. サービス業 ／ 2,707.61 ／ 1.57

2. 情報・通信業 ／ 5,062.21 ／ 1.35

3. 金属製品 ／ 1,257.18 ／ 1.29

4. 石油・石炭製品 ／ 944.56 ／ 1.05

5. 建設業 ／ 1,068.39 ／ 0.95

6. 精密機器 ／ 9,431.71 ／ 0.92

7. 機械 ／ 2,268.59 ／ 0.89

8. 小売業 ／ 1,377.42 ／ 0.77

9. 卸売業 ／ 1,618.07 ／ 0.72

10. 化学工業 ／ 2,287.7 ／ 0.71

11. 輸送用機器 ／ 2,787.01 ／ 0.70

12. その他金融業 ／ 670.6 ／ 0.68

13. 非鉄金属 ／ 1,011.06 ／ 0.60

14. 海運業 ／ 320.11 ／ 0.59

15. 電気機器 ／ 3,535.46 ／ 0.57

16. 食料品 ／ 1,655.88 ／ 0.56

17. 空運業 ／ 169.04 ／ 0.50

18. 医薬品 ／ 3,368.21 ／ 0.45

19. 陸運業 ／ 1,903.61 ／ 0.44

20. 水産・農林業 ／ 451.78 ／ 0.36

21. 証券業 ／ 361.29 ／ 0.32

22. ゴム製品 ／ 2,843.72 ／ 0.32

23. 不動産業 ／ 1,284.63 ／ 0.30

24. 繊維業 ／ 569.38 ／ 0.27

25. ガラス・土石製品 ／ 1,087.43 ／ 0.25

26. パルプ・紙 ／ 520.46 ／ 0.15

27. 鉄鋼 ／ 334.93 ／ 0.03

28. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,617.52 ／ -0.02

29. 保険業 ／ 967.89 ／ -0.10

30. 鉱業 ／ 193.7 ／ -0.43

31. 電力・ガス業 ／ 378.79 ／ -0.58

32. 銀行業 ／ 125.02 ／ -0.71

33. その他製品 ／ 3,697.82 ／ -1.76《CS》