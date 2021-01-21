マーケット RSS

 

ベステラが新株予約権で約25億8900万円を調達へ、第9回、10回を発表

2021年1月21日 11:10

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■高度循環型社会構築に向け重点4分野のM&A資金などに充当

　ベステラ<1433>(東1)は1月20日17時、第三者割当による第9回、および第10回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行を発表した。希薄化率は最大16.28%の見込みだが、21日の株価は午前10時現在で5%安(104円安の1801円)程度にとどまっている。

　発行する新株予約権数は合計13,600個(第9回が8,500個、第10回が5,100個)。当初行使価額は、第9回が1,855円、第10回が1,985円(1月20日の株価終値は1905円)。

　行使期間は、第9回が2021年2月8日から22年8月5日まで。第10回が21年2月8日から26年2月6日まで。

　両新株予約権が全て行使された場合の潜在的な調達資金の合計額は2,613,988,000円。手取り概算額(本新株予約権に関する発行諸費用控除後の金額)は2,589,488,000円となる予定。

　調達資金の主な使途は、高度循環型社会構築に向けた、(1)脱炭素化に向けた設備の廃止措置に向けた分野(2)風力発電設備の解体に関連する分野(3)3D事業価値追求のためのデジタル関連分野(4)解体施工技術の高度化を目的とした専門工事分野、などの重点分野を中心としたM&A投資資金。

　割当先は、成長企業支援事業などを行うハヤテインベストメント株式会社(東京都中央区)が運用助言するHayate　Japan　Unit　Trust(設立根拠等:ケイマン諸島法)。ハヤテインベストメントは、東大卒業後ゴールドマン・サックス証券や国内金融機関を経た杉原行洋氏(現・代表取締役、早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール招聘講師)が2005年に設立した(HPより抜粋)。

■希薄化率は最大16.28%の見込み

　両新株予約権がすべて行使された場合の交付株式数は1,360,000株になり、発行済株式総数8,355,600株(21年1月20日現在)対して最大16.28%の希薄化になる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】株式分割・配当の権利取りからトライへ（2020/09/23）
【特集】経済活動の再開を両立させる関連株として証券株に注目（2020/09/14）
【特集】長寿の老舗企業とキャッシュリッチの金持ち企業の脚光に期待（2020/09/07）
【特集】企業再生と株価再生のワンモアチャンスを先取り、バリュー株買いも一考余地（2020/08/31）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 大阪金概況：上昇、新型コロナや米大統領就任式など警戒
  2. 日経平均テクニカル:急反発、「捨て子線」で上昇再開に布石
  3. 大阪金概況：上昇、新型コロナなど引き続き警戒
  4. ジーンテクノサイエンスは「黒字化」への道程が意識され後場一段と強含む
  5. NY原油：反発で52.98ドル、一時53ドル台前半まで戻す
  1. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  2. NY原油：反落、ウイルス変異種の感染拡大を嫌気
  3. 相場展望1月18日号　『日経平均』の暴走は、外資系短期筋が買い煽った株価操作の贈り物か?
  4. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比140円安の28320円
  5. Mipoxがストップ高、「パワー半導体の飛躍的な生産性向上を促す装置を開発」
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. ビットコイン急落はバブル崩壊の序章か!?
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め

広告

写真で見るニュース

  • ヤリスWRC：発表資料より
  • (c) 123rf
  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月21日号　短期筋の買い仕掛け明らか! 日経平均1/19の大幅上昇は僅か10銘柄で70％を占める異常

おうちレストラン（画像：オイシックス・ラ・大地発表資料より）

オイシックス、レストラン体験型ECを開始　調理器具含め飲食店を丸ごとお届け

火星

明らかにされた火星の氷河の形成メカニズム　カリフォルニア大学の研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体