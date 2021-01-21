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記事提供元：フィスコ
*07:35JST NY金：続伸で1866.50ドル、時間外取引で上げ幅拡大
NY金先物2月限は続伸（COMEX金2月限終値：1866.50 ↑26.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+26.30ドルの1オンス＝1866.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1831.10ドル−1870.70ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1831.10ドルまで下げたが、ユーロ安・米ドル高は一服しており、換金目的の金売りは一巡。時間外取引で1870.70ドルまで上げ幅は拡大した。《CS》
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