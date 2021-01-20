ＡＦＣーＨＤ　一時ストップ高、21年8月期の営業利益予想を上方修正、年間配当は25円に増額、海外筆頭に好調／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:14JST <2927> ＡＦＣーＨＤ 1064 +93
一時ストップ高を付け、昨年来高値（1028円）を更新している。21年8月期の営業利益を従来予想の11.00億円から16.00億円（前期実績10.93億円）に上方修正している。海外部門を筆頭にOEM事業、通販事業、医薬品事業が好調に推移しており、売上総利益が前回予想を上回る見込みとなったため。年間配当も従来予想の20.00円から25.00円（前期実績20.00円）に増額修正した。《FA》
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