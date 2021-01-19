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*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場米HE、Fast Fitnessなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月19日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4058> トヨクモ 963800 71700 1244.21% -2.33%
<8256> プロルート 4655500 380240 1124.36% 2.43%
<1447> ITbookHD 5784400 475720 1115.93% 5.39%
<3753> フライトHD 567700 60760 834.33% 4.25%
<9419> ワイヤレスG 451700 66040 583.98% 9.14%
<4165> M−プレイド 4668600 700020 566.92% 17.9%
<4571> ナノキャリア 5195700 826240 528.84% 4.87%
<2569> 上場NSQA 272010 45124 502.81% 1.13%
<2158> FRONTEO 1760300 339180 418.99% 9.2%
<4392> FIG 416100 82460 404.61% 0.38%
<7868> 広済堂 721700 152900 372.01% 4.18%
<9145> ビーイングH 2088300 449840 364.23% 8.39%
<5724> アサカ理研 1129700 251360 349.44% 1.37%
<4564> OTS 12720900 2995040 324.73% 6.4%
<7162> アストマックス 525200 129820 304.56% 7.37%
<4570> 免疫生物 107200 27520 289.53% 3.11%
<1345> 上場Jリート 127400 38440 231.43% 0.45%
<7003> 三井E&S 4676600 1448700 222.81% 14.06%
<7590> タカショー 694600 217620 219.18% -8.27%
<8613> 丸三証 739100 238120 210.39% 8.67%
<7048> ベルトラ 465500 154380 201.53% 2.97%
<4245> ダイキアクシス 176700 63080 180.12% 2.24%
<2521>* 上場米HE 538600 193680 178.09% -0.15%
<9671> よみうりランド 15000 5420 176.75% 0.17%
<2475> WDB 53400 20360 162.28% -3.95%
<9267> Genky 200600 76740 161.40% -2.02%
<7412> アトム 452500 176720 156.05% 3.87%
<7092>* Fast Fitness 147500 5790000.00% 1.5475%
<8186> 大塚家 458800 180380 154.35% 1.76%
<6897> ツインバード 6712800 2724740 146.36% 4.05%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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