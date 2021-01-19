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出来高変化率ランキング（14時台）～上場米HE、Fast Fitnessなどがランクイン

2021年1月19日 14:49

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記事提供元：フィスコ


*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上場米HE、Fast Fitnessなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4058> トヨクモ　　　　　 　963800 　71700　 1244.21% -2.33%
<8256> プロルート　　　　 　4655500 　380240　 1124.36% 2.43%
<1447> ITbookHD　 　5784400 　475720　 1115.93% 5.39%
<3753> フライトHD　　　 　567700 　60760　 834.33% 4.25%
<9419> ワイヤレスG　　　 　451700 　66040　 583.98% 9.14%
<4165> M−プレイド　　　 　4668600 　700020　 566.92% 17.9%
<4571> ナノキャリア　　　 　5195700 　826240　 528.84% 4.87%
<2569> 上場NSQA　　　 　272010 　45124　 502.81% 1.13%
<2158> FRONTEO　　 　1760300 　339180　 418.99% 9.2%
<4392> FIG　　　　　　 　416100 　82460　 404.61% 0.38%
<7868> 広済堂　　　　　　 　721700 　152900　 372.01% 4.18%
<9145> ビーイングH　　　 　2088300 　449840　 364.23% 8.39%
<5724> アサカ理研　　　　 　1129700 　251360　 349.44% 1.37%
<4564> OTS　　　　　　 　12720900 　2995040　 324.73% 6.4%
<7162> アストマックス　　 　525200 　129820　 304.56% 7.37%
<4570> 免疫生物　　　　　 　107200 　27520　 289.53% 3.11%
<1345> 上場Jリート　　　 　127400 　38440　 231.43% 0.45%
<7003> 三井E&S　　　　 　4676600 　1448700　 222.81% 14.06%
<7590> タカショー　　　　 　694600 　217620　 219.18% -8.27%
<8613> 丸三証　　　　　　 　739100 　238120　 210.39% 8.67%
<7048> ベルトラ　　　　　 　465500 　154380　 201.53% 2.97%
<4245> ダイキアクシス　　 　176700 　63080　 180.12% 2.24%
<2521>* 上場米HE　　　　 　538600 　193680　 178.09% -0.15%
<9671> よみうりランド　　 　15000 　5420　 176.75% 0.17%
<2475> WDB　　　　　　 　53400 　20360　 162.28% -3.95%
<9267> Genky　　　　 　200600 　76740　 161.40% -2.02%
<7412> アトム　　　　　　 　452500 　176720　 156.05% 3.87%
<7092>* Fast　　　　　 　Fitness 　147500　 5790000.00% 1.5475%
<8186> 大塚家　　　　　　 　458800 　180380　 154.35% 1.76%
<6897> ツインバード　　　 　6712800 　2724740　 146.36% 4.05%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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