ユビテック　ストップ高、工場設備リアルタイム監視システムにAIで製品不良要因を特定する機能追加／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:24JST <6662> ユビテック 310 +80
ストップ高。工場設備リアルタイム監視システム「D-COLLECT」にAI解析で製品不良要因を特定する機能を追加し、製品不良改善サービスに刷新したと発表している。AI分析で要因特定の精度を高め、解析結果を基に現場の業務フローに即した改善提案や自動化に向けたシステム構築を提供する。また、工場や工事現場などで働く作業者の安全を見守る安全衛生支援サービス「Work Mate」に、新たに熱中症予兆検知機能を追加している。《FA》
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