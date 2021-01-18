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出来高変化率ランキング（10時台）～キャリアリンク、DMPなどがランクイン

2021年1月18日 10:46

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記事提供元：フィスコ


*10:46JST 出来高変化率ランキング（10時台）～キャリアリンク、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月18日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<5381> Mipox　　　　 3768900 　284820　 1223.26% 3.59%
<4583> カイオム　　　　　　16733100 　2101480　 696.25% 19.92%
<7918> ヴィアHD　　　　　1028400 　136780　 651.86% 0%
<3760> ケイブ　　　　　　　1154800 　189980　 507.85% -15.7%
<9418> USENNEX　　　2113700 　478340　 341.88% 5.68%
<2424> ブラス　　　　　　　123800 　28540　 333.78% 9.48%
<3479> TKP　　　　　　　978400 　226360　 332.23% -10.67%
<3547> 串カツ田中HD　　　421800 　102420　 311.83% -0.9%
<5951> ダイニチ工　　　　　418800 　118540　 253.3% -1.81%
<5017> 富士石油　　　　　　1131700 　355200　 218.61% 7.14%
<3652>* DMP　　　　　　　71700 　23560　 204.33% 2.63%
<4446> Link-U　　　　357300 　120100　 197.5% 6.36%
<9717> ジャステック　　　　180400 　69160　 160.84% -6.86%
<3782> DDS　　　　　　　741800 　286100　 159.28% -6.67%
<3254> プレサンス　　　　　603000 　236060　 155.44% -11.64%
<1934> ユアテック　　　　　680900 　287440　 136.88% 13.23%
<4586> メドレックス　　　　581200 　255040　 127.89% 3.72%
<9145> ビーイングH　　　　410900 　193500　 112.35% 11.35%
<9369> キユソー流通　　　　229900 　113200　 103.09% 1.03%
<7739> キヤノン電　　　　　97500 　49740　 96.02% 4.18%
<3021> PCNET　　　　　161600 　83700　 93.07% 12.5%
<4443> Sansan　　　　742400 　387360　 91.66% 7.51%
<5724> アサカ理研　　　　　363300 　203600　 78.44% 21.18%
<8893>* 新日建物　　　　　　373300 　213600　 74.77% 5.79%
<3996> サインポスト　　　　145900 　83940　 73.81% -0.42%
<6181> タメニー　　　　　　517200 　303100　 70.64% 0.7%
<6612>* バルミューダ　　　　2152400 　1349940　 59.44% 1.74%
<6047>* Gunosy　　　　511400 　337000　 51.75% 2.65%
<6070>* キャリアリンク　　　1018300 　676740　 50.47% 11.9%
<4564> OTS　　　　　　　3067000 　2094060　 46.46% -4.51%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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