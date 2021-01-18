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*10:46JST 出来高変化率ランキング（10時台）～キャリアリンク、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月18日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5381> Mipox 3768900 284820 1223.26% 3.59%
<4583> カイオム 16733100 2101480 696.25% 19.92%
<7918> ヴィアHD 1028400 136780 651.86% 0%
<3760> ケイブ 1154800 189980 507.85% -15.7%
<9418> USENNEX 2113700 478340 341.88% 5.68%
<2424> ブラス 123800 28540 333.78% 9.48%
<3479> TKP 978400 226360 332.23% -10.67%
<3547> 串カツ田中HD 421800 102420 311.83% -0.9%
<5951> ダイニチ工 418800 118540 253.3% -1.81%
<5017> 富士石油 1131700 355200 218.61% 7.14%
<3652>* DMP 71700 23560 204.33% 2.63%
<4446> Link-U 357300 120100 197.5% 6.36%
<9717> ジャステック 180400 69160 160.84% -6.86%
<3782> DDS 741800 286100 159.28% -6.67%
<3254> プレサンス 603000 236060 155.44% -11.64%
<1934> ユアテック 680900 287440 136.88% 13.23%
<4586> メドレックス 581200 255040 127.89% 3.72%
<9145> ビーイングH 410900 193500 112.35% 11.35%
<9369> キユソー流通 229900 113200 103.09% 1.03%
<7739> キヤノン電 97500 49740 96.02% 4.18%
<3021> PCNET 161600 83700 93.07% 12.5%
<4443> Sansan 742400 387360 91.66% 7.51%
<5724> アサカ理研 363300 203600 78.44% 21.18%
<8893>* 新日建物 373300 213600 74.77% 5.79%
<3996> サインポスト 145900 83940 73.81% -0.42%
<6181> タメニー 517200 303100 70.64% 0.7%
<6612>* バルミューダ 2152400 1349940 59.44% 1.74%
<6047>* Gunosy 511400 337000 51.75% 2.65%
<6070>* キャリアリンク 1018300 676740 50.47% 11.9%
<4564> OTS 3067000 2094060 46.46% -4.51%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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