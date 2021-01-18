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*09:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ビーイングH、Mipoxなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月18日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5381>* Mipox 2163400 284820 659.57% 12.68%
<7918>* ヴィアHD 887000 136780 548.49% 2.16%
<3760>* ケイブ 724100 189980 281.15% -16.93%
<9418>* USENNEX 1682900 478340 251.82% 4.83%
<4583>* カイオム 6655600 2101480 216.71% 26.14%
<3547>* 串カツ田中HD 283800 102420 177.09% -1.31%
<3479>* TKP 544400 226360 140.5% -14.5%
<2424>* ブラス 65600 28540 129.85% 10.34%
<5017>* 富士石油 814700 355200 129.36% 3.85%
<5951>* ダイニチ工 270700 118540 128.36% 1.6%
<3254>* プレサンス 509100 236060 115.67% -10.61%
<4446>* Link-U 249700 120100 107.91% 7.99%
<3782>* DDS 539500 286100 88.57% -8%
<9369>* キユソー流通 201500 113200 78% 1.03%
<9717>* ジャステック 117900 69160 70.47% -7.51%
<4586>* メドレックス 378000 255040 48.21% 2.33%
<6181>* タメニー 446500 303100 47.31% 1.41%
<9145>* ビーイングH 252100 193500 30.28% 11.35%
<7739>* キヤノン電 60600 49740 21.83% 3.53%
<4564>* OTS 2488300 2094060 18.83% -3.76%
<2767>* フィールズ 175100 155800 12.39% -2.74%
<4443>* Sansan 427600 387360 10.39% 5.9%
<5212>* 不二硝 38600 35820 7.76% 5.56%
<5724>* アサカ理研 214500 203600 5.35% 11.5%
<3021>* PCNET 85600 83700 2.27% 5.47%
<1934>* ユアテック 289300 287440 0.65% 6.91%
<2590>* DyDo 95700 96360 -0.68% -2.32%
<3996>* サインポスト 82700 83940 -1.48% 4.43%
<1655>* iS500米 78461 82459.6 -4.85% -0.25%
<7806>* MTG 224400 247140 -9.2% -9.2%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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