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出来高変化率ランキング（9時台）～ビーイングH、Mipoxなどがランクイン

2021年1月18日 09:39

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記事提供元：フィスコ


*09:39JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ビーイングH、Mipoxなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月18日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<5381>* Mipox　　　　 2163400 　284820　 659.57% 12.68%
<7918>* ヴィアHD　　　　　887000 　136780　 548.49% 2.16%
<3760>* ケイブ　　　　　　　724100 　189980　 281.15% -16.93%
<9418>* USENNEX　　　1682900 　478340　 251.82% 4.83%
<4583>* カイオム　　　　　　6655600 　2101480　 216.71% 26.14%
<3547>* 串カツ田中HD　　　283800 　102420　 177.09% -1.31%
<3479>* TKP　　　　　　　544400 　226360　 140.5% -14.5%
<2424>* ブラス　　　　　　　65600 　28540　 129.85% 10.34%
<5017>* 富士石油　　　　　　814700 　355200　 129.36% 3.85%
<5951>* ダイニチ工　　　　　270700 　118540　 128.36% 1.6%
<3254>* プレサンス　　　　　509100 　236060　 115.67% -10.61%
<4446>* Link-U　　　　249700 　120100　 107.91% 7.99%
<3782>* DDS　　　　　　　539500 　286100　 88.57% -8%
<9369>* キユソー流通　　　　201500 　113200　 78% 1.03%
<9717>* ジャステック　　　　117900 　69160　 70.47% -7.51%
<4586>* メドレックス　　　　378000 　255040　 48.21% 2.33%
<6181>* タメニー　　　　　　446500 　303100　 47.31% 1.41%
<9145>* ビーイングH　　　　252100 　193500　 30.28% 11.35%
<7739>* キヤノン電　　　　　60600 　49740　 21.83% 3.53%
<4564>* OTS　　　　　　　2488300 　2094060　 18.83% -3.76%
<2767>* フィールズ　　　　　175100 　155800　 12.39% -2.74%
<4443>* Sansan　　　　427600 　387360　 10.39% 5.9%
<5212>* 不二硝　　　　　　　38600 　35820　 7.76% 5.56%
<5724>* アサカ理研　　　　　214500 　203600　 5.35% 11.5%
<3021>* PCNET　　　　　85600 　83700　 2.27% 5.47%
<1934>* ユアテック　　　　　289300 　287440　 0.65% 6.91%
<2590>* DyDo　　　　　　95700 　96360　 -0.68% -2.32%
<3996>* サインポスト　　　　82700 　83940　 -1.48% 4.43%
<1655>* iS500米　　　　78461 　82459.6　 -4.85% -0.25%
<7806>* MTG　　　　　　　224400 　247140　 -9.2% -9.2%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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