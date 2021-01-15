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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

2021年1月15日 15:10

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記事提供元：フィスコ


*15:10JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、空運業、石油・石炭製品も上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか繊維業、電力・ガス業、非鉄金属、海運業なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 198.76 ／ 2.15
2. ゴム製品 ／ 2,764.07 ／ 0.78
3. 空運業 ／ 170.47 ／ 0.09
4. 石油・石炭製品 ／ 935.87 ／ 0.08
5. 食料品 ／ 1,668.72 ／ -0.01
6. パルプ・紙 ／ 523.65 ／ -0.06
7. 医薬品 ／ 3,391.51 ／ -0.17
8. その他金融業 ／ 672.9 ／ -0.47
9. ガラス・土石製品 ／ 1,086.8 ／ -0.47
10. 情報・通信業 ／ 5,028.9 ／ -0.47
11. 証券業 ／ 368.82 ／ -0.49
12. 水産・農林業 ／ 454.14 ／ -0.62
13. 小売業 ／ 1,382.11 ／ -0.64
14. 陸運業 ／ 1,921.93 ／ -0.68
15. その他製品 ／ 3,804.67 ／ -0.69
16. 電気機器 ／ 3,477.46 ／ -0.70
17. 不動産業 ／ 1,293.45 ／ -0.73
18. 卸売業 ／ 1,616.68 ／ -0.80
19. 銀行業 ／ 128.62 ／ -0.85
20. 保険業 ／ 987.26 ／ -0.95
21. 金属製品 ／ 1,249.12 ／ -1.10
22. 建設業 ／ 1,069.52 ／ -1.21
23. 機械 ／ 2,264.61 ／ -1.25
24. 精密機器 ／ 9,491.48 ／ -1.26
25. 化学工業 ／ 2,273.01 ／ -1.29
26. サービス業 ／ 2,672.35 ／ -1.37
27. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,645.85 ／ -1.39
28. 鉄鋼 ／ 339.46 ／ -1.62
29. 海運業 ／ 329.34 ／ -1.81
30. 非鉄金属 ／ 1,004.4 ／ -1.86
31. 電力・ガス業 ／ 370.8 ／ -1.92
32. 繊維業 ／ 551.56 ／ -2.01
33. 輸送用機器 ／ 2,752.55 ／ -2.02《CS》

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