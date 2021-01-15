TKP　ストップ安、21年2月期は32.15億-19.81億円の営業赤字予想、新型コロナ第3波到来で／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:31JST <3479> TKP 2193 -500
ストップ安。従来未定としていた21年2月期の営業損益予想を32.15億円の赤字-19.81億円の赤字（前期実績63.17億円の黒字）と発表している。新型コロナウイルス感染拡大の第3波到来で懇親会などの一部需要が減少しているほか、1月に発令された緊急事態宣言が前回と同規模程度の悪影響をもたらす場合を考慮した。第3四半期累計（20年3-11月）は19.19億円の赤字（前年同期実績は48.41億円の黒字）で着地している。《FA》
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