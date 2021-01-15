マーケット RSS

 

TKP　ストップ安、21年2月期は32.15億-19.81億円の営業赤字予想、新型コロナ第3波到来で／新興市場スナップショット

2021年1月15日 14:31

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:31JST <3479> TKP 2193 -500
ストップ安。従来未定としていた21年2月期の営業損益予想を32.15億円の赤字-19.81億円の赤字（前期実績63.17億円の黒字）と発表している。新型コロナウイルス感染拡大の第3波到来で懇親会などの一部需要が減少しているほか、1月に発令された緊急事態宣言が前回と同規模程度の悪影響をもたらす場合を考慮した。第3四半期累計（20年3-11月）は19.19億円の赤字（前年同期実績は48.41億円の黒字）で着地している。《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. JPホールディングスと学研HDが業務資本提携、より新しい子育て支援・学習サービスを提供へ
  2. 欧州為替：ドル・円は104円挟み、米追加対策の発表にらみ
  3. 日経平均テクニカル:5日続伸も上ヒゲ形成、RSIは買われ過ぎ示唆
  4. 日経平均VIは上昇、急ピッチな株価上昇への警戒感も
  5. NY株式：NYダウ68ドル安、バイデン次期大統領の追加経済対策待ち
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  4. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  5. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  5. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる

広告

写真で見るニュース

  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

倒産件数の推移（画像: 帝国データバンクの発表資料より）

2020年の倒産件数、7809件に　過去20年で2番目の低水準　帝国データバンク調査

新型コロナウイルス感染患者と1日の間に中程度の接触（1分間の接触を20回）をした場合の医療従事者の経路別感染リスクの寄与率（画像: 近畿大学の発表資料より）

医療機関での新型コロナ感染リスク、99%以上下げる方法をシミレーション　近大ら

相場展望1月12日号　米政治混乱が相場転換の契機となるか注視　日本株で気になる点に注目

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体