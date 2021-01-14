

*10:27JST イワキ---大幅続伸、今期以降の収益高成長見通しを評価

イワキ<8095>は大幅続伸。前日に20年11月期決算を発表、営業利益は20.4億円で前年同期比4.1％減益、従来予想の18億円を上回る着地になった。期末配当金も従来計画の7円から9円に引き上げ。一方、21年11月期は26億円で同27.8％増と大幅増益に回復見通し。年間配当金は前期比2円増配の18円を計画。また、新中期ビジョンを策定、23年11月期営業利益は42億円を計画、目標期間の年平均成長率は27.1％となるもよう。《ST》