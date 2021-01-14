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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、独GDP、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 コア機械受注(11月) -6.5％ 17.1％
08:50 国内企業物価指数(12月) -2.2％ -2.2％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存25年超)(日本銀行)
11:00 東京オフィス空室率(12月) 4.33
日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ
地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)
＜海外＞
18:00 独・GDP(2020年) -5.1％ 0.6％
21:00 印・卸売物価(12月) 0.88％ 1.55％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 78.7万件
22:30 米・輸入物価指数(12月) 0.7％ 0.1％
中・貿易収支(12月) 700億ドル 754億ドル
米・ボストン連銀総裁が講演
米・アトランタ連銀総裁がパネル討論会で司会
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がウェブ会議に出席
石油輸出国機構(OPEC)月報
サムスン電子が「ギャラクシー」関連イベント開催
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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