マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：コア機械受注、独GDP、米新規失業保険申請件数など

2021年1月14日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：コア機械受注、独GDP、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　コア機械受注(11月)　-6.5％　17.1％
08:50　国内企業物価指数(12月)　-2.2％　-2.2％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存25年超)(日本銀行)
11:00　東京オフィス空室率(12月)　4.33


日銀支店長会議で黒田総裁があいさつ

地域経済報告(さくらリポート)(1月、日本銀行)


＜海外＞
18:00　独・GDP(2020年)　-5.1％　0.6％
21:00　印・卸売物価(12月)　0.88％　1.55％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　78.7万件
22:30　米・輸入物価指数(12月)　0.7％　0.1％


中・貿易収支(12月)　700億ドル　754億ドル

米・ボストン連銀総裁が講演

米・アトランタ連銀総裁がパネル討論会で司会

米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がウェブ会議に出席

石油輸出国機構(OPEC)月報

サムスン電子が「ギャラクシー」関連イベント開催


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  2. 米国株式相場は反落、政治的混乱を警戒（11日）
  3. 【特集】グロース株よりバリュー株が優位、「01銘柄」などは株価優位性
  4. 11日の米国市場ダイジェスト：NYダウ89ドル安、政治的混乱を警戒
  5. マザーズ先物見通し：反落、仮想通貨安やナスダック安が重し
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  4. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め
  5. 信越化学が上場来の高値、台湾TSMCの日本拠点報道など材料視
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  5. 米国株見通し：上げ渋りか、米金融当局者の姿勢を見極め

広告

写真で見るニュース

  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルス感染患者と1日の間に中程度の接触（1分間の接触を20回）をした場合の医療従事者の経路別感染リスクの寄与率（画像: 近畿大学の発表資料より）

医療機関での新型コロナ感染リスク、99%以上下げる方法をシミレーション　近大ら

相場展望1月12日号　米政治混乱が相場転換の契機となるか注視　日本株で気になる点に注目

調査海域周囲の海底地形図。（東北大学の発表資料より）

南鳥島の形成理由は4000万年前の火山活動　東北大らの研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体