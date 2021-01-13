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記事提供元：フィスコ
*08:01JST 1/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28164.34、+25.31）
・NYダウは上昇（31068.69、+60.00）
・ナスダック総合指数は上昇（13072.43、+36.00）
・シカゴ日経225先物は変わらず（28190、大阪比±0）
・SOX指数は上昇（2988.02、+18.10）
・VIX指数は低下（23.33、-0.75）
・原油先物は上昇（53.21、+0.96）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・コロナ向けワクチン開発の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・1ドル103円70-80銭
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・マネーストック（12月）
・倒産件数（12月）
・工作機械受注（12月）
・イオン<8267>など決算発表
・コロナ対策の緊急事態宣言に大阪など7府県を追加
・菅首相の記者会見
・中国新車販売（2020年）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）
・米消費者物価指数（12月）
・米財政収支（12月）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》
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