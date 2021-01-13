

*08:01JST 1/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28164.34、+25.31）

・NYダウは上昇（31068.69、+60.00）

・ナスダック総合指数は上昇（13072.43、+36.00）

・シカゴ日経225先物は変わらず（28190、大阪比±0）

・SOX指数は上昇（2988.02、+18.10）

・VIX指数は低下（23.33、-0.75）

・原油先物は上昇（53.21、+0.96）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・コロナ向けワクチン開発の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・1ドル103円70-80銭

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・マネーストック（12月）

・倒産件数（12月）

・工作機械受注（12月）

・イオン<8267>など決算発表

・コロナ対策の緊急事態宣言に大阪など7府県を追加

・菅首相の記者会見

・中国新車販売（2020年）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）

・米消費者物価指数（12月）

・米財政収支（12月）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》