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ジーダット　昨年来高値、東工大とアナログLSI設計の配線自動化で共同研究開始／新興市場スナップショット

2021年1月12日 14:36

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記事提供元：フィスコ


*14:36JST <3841> ジーダット 1814 +281
昨年来高値。東京工業大学工学院の高橋篤司教授とアナログLSI設計での配線自動化に関する共同研究を開始したと発表している。配線設計の課題を実際のデータで詳細に解析し、アルゴリズムと最適化フローを再構築することで高度な自動化手法を確立し、アナログLSIの自動配線で人手に近い品質の配線結果を得ることを目指す。ジーダットは研究成果を主力製品の半導体設計環境SX-Meisterへ組み込む。《FA》

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