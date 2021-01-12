マーケット RSS

 

CAC Holdings　CACクロア、Veeva CROパートナープログラムへ参加

2021年1月12日 09:24

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:24JST CAC Holdings---CACクロア、Veeva CROパートナープログラムへ参加
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<4725>の子会社であるCACクロアは7日、Veeva Japanが提供する、Veeva CRO Partner Program for Clinical Data Management（CROパートナープログラム）へ参加したことを発表。

同社が取扱うEDC(Electronic Data Capture)製品が拡充され、製薬会社に多様な選択肢を提供できるようになる。臨床試験の効率化と、時間やコスト軽減の実現を目指す。
今後、Veeva Japanより、プロトコル・ケースブック作成方法・ベストプラクティス等の提供を受け、臨床試験期間の短縮を行い、新薬開発の迅速化に貢献していくとしている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  4. 米国株式相場は反落、政治的混乱を警戒（11日）
  5. 信越化学の市場人気が高い背景
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  3. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  4. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　前編
  5. 信越化学が上場来の高値、台湾TSMCの日本拠点報道など材料視
  1. 米国株見通し：弱含みか、強気相場でいったん調整も
  2. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  3. トリプルブルーの影響と暴騰する仮想通貨の今後　後編
  4. NY原油：続伸、需給ひっ迫の思惑広がる
  5. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中

広告

写真で見るニュース

  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

調査海域周囲の海底地形図。（東北大学の発表資料より）

南鳥島の形成理由は4000万年前の火山活動　東北大らの研究

楽天証券の預り資産残高の推移（画像: 楽天証券の発表資料より）

楽天証券の預り資産残高10兆円突破に見る、コロナ禍でのネット金融機関の利便性

コロナ関連の破たん866件に　飲食店の倒産止まらず　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体