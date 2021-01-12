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記事提供元：フィスコ
*09:24JST CAC Holdings---CACクロア、Veeva CROパートナープログラムへ参加
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<4725>の子会社であるCACクロアは7日、Veeva Japanが提供する、Veeva CRO Partner Program for Clinical Data Management（CROパートナープログラム）へ参加したことを発表。
同社が取扱うEDC(Electronic Data Capture)製品が拡充され、製薬会社に多様な選択肢を提供できるようになる。臨床試験の効率化と、時間やコスト軽減の実現を目指す。
今後、Veeva Japanより、プロトコル・ケースブック作成方法・ベストプラクティス等の提供を受け、臨床試験期間の短縮を行い、新薬開発の迅速化に貢献していくとしている。《ST》
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