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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、トルコ失業率など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休場(成人の日)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数（12月） 0％ -0.5％
10:30 中・生産者物価指数（12月） -0.8％ -1.5％
16:00 トルコ・失業率（10月） 12.7％
中・資金調達総額(12月、15日までに) 2兆1350億元 2兆1343億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに) 1兆2500億元 1兆4300億元
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・ダラス連銀総裁が講演
米・家電・IT見本市「CES」(14日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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