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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、トルコ失業率など

2021年1月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、トルコ失業率など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休場(成人の日)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数（12月）　0％　-0.5％
10:30　中・生産者物価指数（12月）　-0.8％　-1.5％
16:00　トルコ・失業率（10月）　12.7％


中・資金調達総額(12月、15日までに)　2兆1350億元　2兆1343億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに)　1兆2500億元　1兆4300億元

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・ダラス連銀総裁が講演

米・家電・IT見本市「CES」(14日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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