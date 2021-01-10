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Official髭男dismの新曲「Universe」2021年公開『映画ドラえもん』主題歌

2021年1月10日 08:35

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記事提供元：ファッションプレス

　Official髭男dismの新曲「Universe」が、2021年2月24日(水)リリース。

　今回リリースするOfficial髭男dismの新曲「Universe」は、3月5日(金)に全国で公開される『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争2021』の主題歌。Official髭男dismが映画の為に書き下ろした、ドラえもん達の大冒険に寄り添うような楽曲となっている。

　CD盤、CD＋ライブBlu-ray盤、CD＋ライブDVD盤の全3形態で展開。ライブBlu-ray、ライブDVDには2020年9月26日(日)に開催されたオンラインライブ「Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -」を収録する。メンバーによる副音声なども収録され、ライブの裏側や、ツアーにかけるメンバーの想いなども垣間見ることが出来る。

　なお、CD盤は紙ジャケット2P仕様、CD＋ライブBlu-ray・DVD盤はブック付きスリーブケース仕様のパッケージで用意される予定だ。

【詳細】
official髭男dism「Universe」
リリース日：2021年2月24日(水)
価格：CD盤 700円＋税、CD＋ライブBlu-ray盤 4,500円＋税、CD＋ライブDVD盤 4,500円＋税

＜CD収録内容(全形態共通)＞
1.Universe
2.Universe(インストゥルメンタル)

＜Blu-ray＆DVD収録内容＞
Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 - Arena Travelers -
1.HELLO
2.宿命
3.ノーダウト
4.パラボラ
5.ビンテージ
6.Rowan
7.夏模様の猫
8.イエスタデイ
9.Laughter
10. たかがアイラブユー
11. 115 万キロのフィルム
12. 異端なスター
13. 旅は道連れ
14. 夕暮れ沿い
15. FIRE GROUND
16. Stand By You
17. Pretender
18. I LOVE...
19. ラストソング

■特典映像

Behind The Scene from Official髭男dism ONLINE LIVE 2020 -Arena Travelers–、メンバー副音声オーディオコメンタリー付き

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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