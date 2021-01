独発ユニセックスブランド「ポリプロイド」新作、1つのアイテムを色と素材が異なる3パターンで展開

ドイツのユニセックスブランド「ポリプロイド(POLYPLOID)」が、2021年1月16日(土)より2021年春夏シーズンの新作を発売する。

■ユニセックスブランド「ポリプロイド」異なる素材と色を使った3パターンで1アイテムを表現

「ポリプロイド」は、ひとつのモデルに対し、異なる素材と色を使った3つのパターンでコレクションを構築するドイツ発のユニセックスブランド。ひとつのプロダクトにおけるデザインの多面的な広がりや奥行きを表現する、他ブランドとは異なるアプローチが魅力だ。

2021年春夏コレクションでは、13型をベースとし、計78アイテムを展開。ニュートラルなカラーパレットをメインに採用した。

■ノーカラーのスプリングコート

ノーカラーのスプリングコートは、スリーブに内蔵したストラップで袖をたくし上げられる新型で登場。3パターンの素材はナチュラルコットン、ペーパータッチの撥水ナイロンタフタ、馬布として知られる高密度のポプリン生地を採用している。

トップスでは、ミニマルなデザインのシャツがおすすめ。サイドにスリットポケットを設けて機能性をもたせた。素材には、ナチュラルコットン、オリジナルのレインカモフラージュ柄インクジェットでプリントしたコットンリヨセル、滑らかさと光沢が特徴のポプリン地を使用する。

■春夏らしい軽やかなフーディ ジャケット

4つのポケットを配した、機能性もばっちりのフーディ ジャケットには、春夏らしい素材感をセレクト。ペーパータッチのチェック柄コットンや、撥水加工を施した透け感のある薄手のナイロンが用いられている。

■定番セットアップのパンツを新調

毎シーズン展開されているセットアップには、ダブルブレストジャケットに合わせるパンツを新調し、新たな表情を提案。ウエスト周りにボリュームをもたせたテーパードタイプで、深く入れたタックと深めの股上も特徴的だ。

オリジナルのレインカムフラージュ柄をインクジェットプリントしたブロークンツイル、光沢感を出したウールリネンなどの素材が用いられており、素材と色ごとに全く違うニュアンスで着こなせる。

【詳細】

ポリプロイド 2021年春夏コレクション

発売日:2021年1月16日(土)より

取り扱い:伊勢丹新宿店メンズ館 6階、グラフペーパー(Graphpaper) ほか



■価格

ATELIER COAT A 64,000円+税

OVERSIZE LONGSLEEVE A 31,000円+税

VEST A 39,000円+税

WORKWEAR JACKET C 59,000円+税

SHORT SLEEVE SHIRT C 27,000円+税

DOUBLE BREASTED SUIT JACKET B 74,000円+税

LONG COAT C 82,000円+税

WIDE TAPERED PANTS C 45,000円+税

HOODED JACKET C 48,000円+税

【問い合わせ先】

ライコス

TEL:03-6317-7470