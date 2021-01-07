

*17:36JST 7日の日本国債市場概況：債券先物は151円80銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年3月限

寄付151円88銭 高値151円89銭 安値151円76銭 引け151円80銭

売買高総計32351枚

2年 420回 -0.120％

5年 145回 -0.105％

10年 361回 0.030％

20年 174回 0.405％

債券先物3月限は、151円88銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行したほか、日経平均株価の上昇、明日の30年債入札への警戒感などから売りが強まり、151円89銭から151円76銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.14％、10年債は1.06％、30年債は1.85％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.52％、英国債は0.26％、オーストラリア10年債は1.08％、NZ10年債は0.99％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 英・12月建設業PMI（予想：54.6、11月：54.7）

・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報値（前年比予想：-0.3％、11月：-0.3％）

・19:00 ユーロ圏・11月小売売上高（前月比予想：-3.4％、10月：+1.5％）

・19:00 ユーロ圏・12月景況感指数（予想：89.8、11月：87.6）

・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：80.0万件、前回：78.7万件）

・22:30 米・11月貿易収支（予想：-673億ドル、10月：-631億ドル）

・22:30 カナダ・11月貿易収支（予想：-35.0億加ドル、10月：-37.6億加ドル）

・23:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁オンライン討論会参加

・23:30 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演

・24:00 米・12月ISM非製造業景況指数（予想：54.5、11月：55.9）

・02:00 ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加

・03:00 エバンス米シカゴ連銀総裁講演

・05:50 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁講演（影のFOMC）《KK》