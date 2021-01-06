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JFEコンテイナーが後場一段高、「水素燃料電池ドローン用の高圧水素容器」注目され7年ぶりに5000円台を回復

2021年1月6日 15:00

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■水素貯蔵用の高圧容器開発にも取り組む

　JFEコンテイナー<5907>(東2)は1月6日の後場一段高となる場面があり、一時12%高に迫る5000円(520円高)まで上げて2014年以来、約7年ぶりに5000円台を回復した。

　5日付で、「水素燃料電池ドローン用の高圧水素容器を開発、ドローンワークス&JFEコンテイナーが日本初の経済産業大臣特認取得」と発表しており、温暖化ガス排出ゼロに向けた水素エネルギー関連株として注目された。水素貯蔵用の高圧容器開発にも取り組んでいる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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