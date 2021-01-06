アオキスーパー　大幅に反発、21年2月期の年間配当予想を70円に増額修正、第3四半期営業利益は3.3倍／新興市場スナップショット



*09:50JST <9977> アオキスーパー 2970 +170

大幅に反発。21年2月期の年間配当を従来予想の60.00円に創業80年の記念配当10.00円を加え、70.00円（前期実績60.00円）に増額修正している。21年2月期第3四半期累計（20年3-11月）の営業利益は前年同期比227.9％増の26.45億円で着地した。内食需要が高まったことに加え、販管費の減少で大幅増益となった。通期予想は前期比77.3％増の26.00億円で据え置いたが、第3四半期累計時点で既に上回っている。《HH》