マーケット RSS

 

5日の日本国債市場概況：債券先物は152円03銭で終了

2021年1月5日 17:03

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:03JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は152円03銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円97銭 高値152円05銭 安値151円96銭 引け152円03銭
売買高総計18620枚

2年 420回 -0.130％
5年 145回 -0.125％
10年 360回 0.005％
20年 174回 0.390％

債券先物3月限は、151円97銭で取引を開始。日本政府が今週中にも1都3県を対象に緊急事態宣言を発出するとの観測から買いが先行したほか、日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方に買いが強まり、151円96銭から152円05銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.92％、30年債は1.67％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.60％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.98％、NZ10年債は0.91％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・17:55　独・12月失業率（予想：6.2％、11月：6.1％）
・18:00　ユーロ圏・11月マネーサプライ（前年比予想：+10.6％、10月：+10.5％）
・24:00　米・12月ISM製造業景況指数（予想：56.7、11月：57.5）
・05:45　エバンス米シカゴ連銀総裁パネル討論会参加
・05:45　ウィリアムズNY連銀総裁討論会司会
・米ジョージア州で上院選決選投票《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 米国株式相場は反落、ジョージア州上院決選投票を警戒（4日）
  2. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　前編
  3. 相場展望1月4日号　昨年終盤の状況と、2021年日経平均シナリオ予想
  4. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　後編
  5. 日経平均テクニカル:続落、ほぼ「陰の寄り付き坊主」
  1. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  2. 相場展望12月31日号　年末のお化粧買いは成功、新年は『つまずき』に注意
  3. 個人投資家・さなさえ：謹賀新年！2021年の相場展望は？ 注目テーマ株は？【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 米国株式相場は反落、ジョージア州上院決選投票を警戒（4日）
  5. 1月5日がコロナバブルのターニングポイントになるか!? ジョージア州上院決選投票　前編
  1. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  2. フルッタフルッタがストップ高、新型コロナに「アサイースーパーベリー抽出物」と伝えられ連想買い集中
  3. 原油先物が9カ月ぶりの高値に　今後の相場は?
  4. 個人投資家hina：「2021年の展望～注目の国策テーマ株はこれ！」【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 円高に無力な日本銀行とワクチン接種に揺れる日本株の行方　前編

広告

写真で見るニュース

  • 2020年に新発売されたHonda e（画像: Honda発表資料より）
  • (c) 123rf
  • プレアデス星団
  • 特別展示 「MOTOR PANIC まつやまたかしイラスト展 ～イラストで巡る世界の街角とクルマ～」（画像: MEGA WEBの発表資料より）
  • eKクロス「G Plus Edition」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • 「クラウドストリーミングナビ」（画像: ゼネラルモーターズ・ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望1月4日号　昨年終盤の状況と、2021年日経平均シナリオ予想

RENOSYのイメージ。（画像: GA technologiesの発表資料より）

GAテクノ、急成長の支えはプラットフォームの妙

（画像: J-Coin Payの発表資料より）

賽銭にも導入、キャッシュレス決済はどこまで利用できるか

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体