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*17:03JST 5日の日本国債市場概況：債券先物は152円03銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円97銭 高値152円05銭 安値151円96銭 引け152円03銭
売買高総計18620枚
2年 420回 -0.130％
5年 145回 -0.125％
10年 360回 0.005％
20年 174回 0.390％
債券先物3月限は、151円97銭で取引を開始。日本政府が今週中にも1都3県を対象に緊急事態宣言を発出するとの観測から買いが先行したほか、日銀の国債買い入れオペの結果は無難との見方に買いが強まり、151円96銭から152円05銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.12％、10年債は0.92％、30年債は1.67％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.60％、英国債は0.18％、オーストラリア10年債は0.98％、NZ10年債は0.91％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:55 独・12月失業率（予想：6.2％、11月：6.1％）
・18:00 ユーロ圏・11月マネーサプライ（前年比予想：+10.6％、10月：+10.5％）
・24:00 米・12月ISM製造業景況指数（予想：56.7、11月：57.5）
・05:45 エバンス米シカゴ連銀総裁パネル討論会参加
・05:45 ウィリアムズNY連銀総裁討論会司会
・米ジョージア州で上院選決選投票《KK》
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