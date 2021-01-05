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東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ

2021年1月5日 15:13

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記事提供元：フィスコ


*15:13JST 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか電気機器、金属製品、海運業、非鉄金属なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか医薬品、輸送用機器、空運業、精密機器なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 証券業 ／ 345.41 ／ 2.02
2. 電気機器 ／ 3,324.3 ／ 1.29
3. 金属製品 ／ 1,205.4 ／ 1.01
4. 海運業 ／ 321.54 ／ 0.90
5. 非鉄金属 ／ 944.03 ／ 0.77
6. 鉱業 ／ 169.78 ／ 0.69
7. 鉄鋼 ／ 324.06 ／ 0.38
8. その他製品 ／ 3,761.29 ／ 0.36
9. 石油・石炭製品 ／ 824.72 ／ 0.13
10. 機械 ／ 2,165.7 ／ 0.06
11. 銀行業 ／ 118.11 ／ -0.03
12. 繊維業 ／ 533.6 ／ -0.05
13. 化学工業 ／ 2,236.06 ／ -0.09
14. ゴム製品 ／ 2,405.24 ／ -0.10
15. 水産・農林業 ／ 435.01 ／ -0.11
16. 卸売業 ／ 1,536.6 ／ -0.16
17. 電力・ガス業 ／ 362.75 ／ -0.21
18. 情報・通信業 ／ 4,846.26 ／ -0.27
19. 保険業 ／ 909.77 ／ -0.30
20. 食料品 ／ 1,631.08 ／ -0.43
21. その他金融業 ／ 622.95 ／ -0.52
22. パルプ・紙 ／ 498.08 ／ -0.59
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,613.91 ／ -0.70
24. サービス業 ／ 2,626.35 ／ -0.77
25. 建設業 ／ 1,039.28 ／ -0.77
26. 不動産業 ／ 1,266.68 ／ -0.79
27. 小売業 ／ 1,341.72 ／ -0.84
28. ガラス・土石製品 ／ 1,037.31 ／ -0.86
29. 精密機器 ／ 9,660.55 ／ -1.00
30. 空運業 ／ 167.74 ／ -1.13
31. 輸送用機器 ／ 2,741.03 ／ -1.23
32. 医薬品 ／ 3,273.27 ／ -1.46
33. 陸運業 ／ 1,842.4 ／ -1.49《CS》

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