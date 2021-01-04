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記事提供元：フィスコ
*16:05JST 大阪金概況：上昇、緊急事態宣言の発出警戒し安全資産に資金向かう
大阪取引所金標準先物 21年12月限・日中取引終値：6384円（前日日中取引終値↑105円）
・推移レンジ：高値6385円-安値6350円
4日の大阪取引所金標準先物（期先：21年12月限）は上昇した。年末年始も新型コロナ感染拡大に歯止めがかからず、菅首相が1都3県の「緊急事態宣言」を週内にも発出する検討を表明したこともあり、足元経済活動への悪影響の懸念が拡大。リスク資産から安全資産とされる金に資金が向かいやすくなった。こうした動きを受け今日の金先物は買い優勢となり、終日、堅調な相場展開となった。《FA》
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