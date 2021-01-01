

*07:03JST 米国株式相場は続伸、経済対策強化の期待再燃（31日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）

MAR21

Ｏ 27490（ドル建て）

Ｈ 27585

Ｌ 27430

Ｃ 27535 大証比+65（イブニング比+85）

Vol 1512



MAR21

Ｏ 27460（円建て）

Ｈ 27555

Ｌ 27410

Ｃ 27510 大証比+40（イブニング比+60）

Vol 7697

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）

トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974

>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、ＴＤＫ<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較（1ド

ル103.28円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 154.57 0.48 7982 25

6954 （FANUY） ファナック 24.69 0.12 25500 140

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 38.66 0.15 7986 -72

6758 （SNE） ソニー 101.10 0.32 10442 157

9432 （NTTYY） NTT 25.70 0.11 2654 8.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 89.86 0.31 92807 337

7974 （NTDOY） 任天堂 80.52 -0.20 66529 699

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.43 0.01 458 1.9

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 138.79 0.16 14334 64

7267 （HMC） ホンダ 28.25 0.09 2918 40.5

6902 （DNZOY） デンソー 29.88 0.26 6172 38

8001 （ITOCY） 伊藤忠 57.74 0.22 2982 18

8316 （SMFG） 三井住友 6.17 -0.01 3186 -2

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.74 1.30 5447 139

6503 （MIELY） 三菱電 30.31 0.11 1565 8

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.55 0.02 1317 9.5

8031 （MITSY） 三井物 368.77 1.77 1904 14.5

7733 （OCPNY） オリンパス 22.01 0.00 2273 16.5

6702 （FJTSY） 富士通 28.96 0.20 14958 53

4911 （SSDOY） 資生堂 69.30 0.15 7157 21

4901 （FUJIY） 富士フイルム 52.95 0.39 5469 31

6301 （KMTUY） コマツ 27.68 -0.08 2859 41.5

7751 （CAJ） キヤノン 19.41 0.04 2005 27

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.40 0.09 3388 4

7201 （NSANY） 日産自 10.79 0.08 557 -3

8802 （MITEY） 菱地所 16.16 0.17 1669 12

2503 （KNBWY） キリン 23.80 -0.02 2458 24

9735 （SOMLY） セコム 23.05 0.06 9522 5

4523 （ESALY） エーザイ 71.55 0.45 7390 18

8591 （IX） オリックス 77.33 0.41 1597 12.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 29.86 0.23 3084 20

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 151.58 0.28 15656 116

6645 （OMRNY） オムロン 89.48 -0.07 9241 41

6723 （RNECY） ルネサス 5.23 -0.02 1080 1

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.33 0.03 550 5

8053 （SSUMY） 住友商 13.34 -0.06 1378 12.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.95 0.00 2055 -7.5

3407 （AHKSY） 旭化成 20.63 0.14 1065 10.5

6988 （NDEKY） 日東電 44.78 0.36 9250 20

6586 （MKTAY） マキタ 50.33 0.38 5198 28

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.48 0.03 2115 15

2802 （AJINY） 味の素 23.09 -0.25 2385 47.5

8002 （MARUY） 丸紅 66.81 -0.01 690 3.9

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.12 0.03 3222 45

5802 （SMTOY） 住友電 13.30 0.04 1374 7.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.42 -0.06 2282 5

3402 （TRYIY） 東レ 11.89 0.11 614 3.1

4704 （TMIC） トレンド 57.39 -0.20 5927 -13

6753 （SHCAY） シャープ 3.70 -0.02 1529 -35

7202 （ISUZY） いすゞ 9.46 0.05 977 -3

（時価総額上位50位、1ドル103.28円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.74 5447 139 2.62

5631 （JPSWY） 日製鋼 15.22 3144 69 2.24

6361 （EBCOY） 荏原 16.67 3443 73 2.17

2802 （AJINY） 味の素 23.09 2385 47.5 2.03

6758 （SNE） ソニー 101.10 10442 157 1.53

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 3.70 1529 -35 -2.24

6471 （NPSKY） 日精工 17.04 880 -16 -1.79

8303 （SKLKY） 新生銀 2.43 1255 -16 -1.26

8252 （MAURY） 丸井 34.70 1792 -20 -1.10

6952 （CSIOY） カシオ 180.73 1867 -19 -1.01



「米国株式市場概況」（31日）

ＮＹＤＯＷ

終値：30606.48 前日比：196.92

始値：30417.64 高値：30637.47 安値：30344.50

年初来高値：30116.51 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：12888.28 前日比：18.28

始値：12877.09 高値：12902.07 安値：12821.23

年初来高値：12439.02 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3756.07 前日比：24.03

始値：3733.27 高値：3760.20 安値：3726.88

年初来高値：3682.73 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.645％ 米10年国債 0.913％



米国株式相場は続伸。ダウ平均は196.92ドル高の30606.48ドル、ナスダックは18.28ポイン

ト高の12888.28ポイントで取引を終了した。本年の取引最終日で史上最高値付近からの利益

確定売りが先行し、寄り付き後下落した。その後、週次失業保険申請件数が2週連続で減少し

予想を下回ったことや、国民への給付金増額案を巡り、民主党のシューマ—上院院内総務が共

和党のマコーネル院内総務に譲歩案を提示したとの報道で期待感が再燃し大きく上昇に転じ

た。ダウは史上最高値を更新し引けた。セクター別では保険・公益事業が上昇した一方、エネ

ルギー、小売りが下落。

メディアのトリビューン・パブリッシング（TPCO）は筆頭株主であるアルデン・グローバ

ル・キャピタルが買収提案をしたと報じられ急伸。健康飲料会社のセルシアスホールディング

ス（CELH）は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが、同社株をS&Pスモールキャップ600指

数の構成銘柄として1月7日付けで採用すると発表したことが好感され急伸した。一方で、石

油のエクソンモービル（XOM）は第4四半期に最大200億ドルの評価損計上を警告し下落。

共和党は、選挙の完全性とソーシャルメディア企業の免責見直しに関する措置も加えて給付増

額に取り組むとしている。《FA》