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*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 梅の花、アルファポリス、NexToneなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
ダブル・スコープ<6619> 940 -18
前日にかけて大幅上昇の反動で利食い売り優勢。
三櫻工業<6584> 941 -27
年末年始控えたポジション調整の売り優勢か。
アステリア<3853> 1030 -38
25日線割れ後は見切り売り優勢の展開続く。
キャリアリンク<6070> 2242 -85
前日の高値更新で目先の達成感も。
MonotaRO<3064> 5250 -180
前日は権利落ち日でも上昇の展開に。
ジェイ エフ イー ホールディングス<5411> 988 -33
本日は鉄鋼セクターが業種別下落率トップに。
グローバルダイニング<7625> 230-14
引き続き売り方の買い戻しが優勢の展開に。
梅の花<7604> 846 +120
節税対策の損出し売りなどにも一巡でリバウンド続く。
篠崎屋<2926> 101 +8
コロナウイルス対策関連として納豆に関心とも。
ファーマフーズ<2929> 2032 -145
信用買い残高水準などで戻り売り圧力。
メドレックス<4586> 211 +15
マイクロニードルのアプリケータに関する中国特許査定を取得と公表。
アルファポリス<9467> 3555 +335
国内証券で強気格付け観測。
NexTone<7094> 7580 +480
国内証券で強気格付け観測。
不二精機<6400> 1243 +75
東証が30日売買分から信用取引の臨時措置を解除。
ウィルソンLW<9610> 377 -80
東証が30日売買分から信用取引に関する臨時措置を実施。
ITbookHD<1447> 512 +34
千葉市の「スマートアグリバレー計画」に協力、気象システムなど提供。
メディシノバ<4875> 537 +45
進行性多発性硬化症の併用治療が米国で特許承認。
キタック<4707> 338 +7
短期資金の関心向かう。
ENECHANGE<4169> 4900 +840
直近IPO銘柄は引き続き高安まちまち。
オンデック<7360> 5200 -
上場2日目、公開価格の約2.9倍となる4500円での初値形成。《FA》
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