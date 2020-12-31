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今日の注目スケジュール：中製造業PMI、米新規失業保険申請件数、英EU(欧州連合)離脱移行期間が終了など

2020年12月31日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、米新規失業保険申請件数、英EU(欧州連合)離脱移行期間が終了など
＜国内＞


株式市場は休場(大晦日)


＜海外＞
10:00　中・製造業PMI（12月）　52.0　52.1
10:00　中・非製造業PMI（12月）　56.4　56.4
10:00　中・総合PMI（12月）　55.7
19:30　印・財政赤字(11月)　3916.1億ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種(11月)　-2.5％
22:30　米・新規失業保険申請件数（先週）　83.0万件　80.3万件


豪・NZ・株式市場は短縮取引(大晦日)

英・株式市場は短縮取引(元旦)

独・株式市場は休場(大晦日)

スイス・ブ・韓・株式市場は休場(元旦)

露・株式市場は休場(市場の休日)

印・経常収支(7-9月)

英・EU(欧州連合)離脱移行期間が終了


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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