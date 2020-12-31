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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中製造業PMI、米新規失業保険申請件数、英EU(欧州連合)離脱移行期間が終了など
＜国内＞
株式市場は休場(大晦日)
＜海外＞
10:00 中・製造業PMI（12月） 52.0 52.1
10:00 中・非製造業PMI（12月） 56.4 56.4
10:00 中・総合PMI（12月） 55.7
19:30 印・財政赤字(11月) 3916.1億ルピー
20:30 印・インフラ産業8業種(11月) -2.5％
22:30 米・新規失業保険申請件数（先週） 83.0万件 80.3万件
豪・NZ・株式市場は短縮取引(大晦日)
英・株式市場は短縮取引(元旦)
独・株式市場は休場(大晦日)
スイス・ブ・韓・株式市場は休場(元旦)
露・株式市場は休場(市場の休日)
印・経常収支(7-9月)
英・EU(欧州連合)離脱移行期間が終了
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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