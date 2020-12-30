マーケット RSS

 

メドレック　一時ストップ高、マイクロニードルの挿入器具が中国で特許査定／新興市場スナップショット

2020年12月30日 13:22

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:22JST <4586> メドレック 211 +15
一時ストップ高。中国で出願中の「マイクロニードルパッチアプリケータ及びそのハウジング」について、同国の国家知識産権局から特許査定の通知があったと発表している。マイクロニードルを確実かつ簡単に皮膚内に挿入するアプリケータ（挿入器具）に関する特許で、有効期間は36年まで。米欧や日本、インド、ブラジルでも権利化を目指す。マイクロニードルは生体分解性樹脂などから成る微小針の集合体。《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 豊田章男吠えた (2) 「e-gas(メタンガス)」で起動できるマツダ・ロータリーエンジン
  2. JT　急落、配当権利落ちで換金売りが優勢に
  3. 下痢が男性に多く便秘が女性に多い理由、神経伝達物質の成分に違い　岐阜大
  4. 大日本住友製薬は米ファイザーと子会社の契約が注目され急伸
  5. 日経平均テクニカル:大幅続伸、レンジ上放れて短期GC示現
  1. ウィルソンWLWが後場ストップ高、戦略提携など3件の発表が注目を集め急伸
  2. 豊田章男吠えた (2) 「e-gas(メタンガス)」で起動できるマツダ・ロータリーエンジン
  3. コロナ・リストラ、2021年も続く　リーマン・ショックとは異次元の様相
  4. 豊田章男吠えた (1) EVはビジネスモデル(雇用)を壊す「大手メディアはミスリードするな」
  5. 新型コロナに感染するとは、何を意味するのか?　PCR検査の問題点は
  1. 新型コロナは、そんなに怖いか? 正体不明の怖い感染症という呪縛から解放されてもいい頃では
  2. 2021年の節分は124年ぶりに『2月2日』に
  3. 新型コロナは、そんなに怖いか? ”医療崩壊”を回避するのは難しくない!
  4. イオンタウン、千葉市美浜区で医療モール「イオンタウン幕張西」起工
  5. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測

広告