メドレック　一時ストップ高、マイクロニードルの挿入器具が中国で特許査定／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:22JST <4586> メドレック 211 +15
一時ストップ高。中国で出願中の「マイクロニードルパッチアプリケータ及びそのハウジング」について、同国の国家知識産権局から特許査定の通知があったと発表している。マイクロニードルを確実かつ簡単に皮膚内に挿入するアプリケータ（挿入器具）に関する特許で、有効期間は36年まで。米欧や日本、インド、ブラジルでも権利化を目指す。マイクロニードルは生体分解性樹脂などから成る微小針の集合体。《FA》
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