ＩＴｂｏｏｋＨＤ　大幅に続伸、千葉市の「スマートアグリバレー計画」に協力、気象システムなど提供／新興市場スナップショット



*10:05JST <1447> ＩＴｂｏｏｋＨＤ 501 +23

大幅に続伸。グループのITbookテクノロジー（東京都港区）が千葉市の「スマートアグリバレー計画」に協力すると発表している。スマートアグリは、ICT技術などを活用して脱属人的な農業を実現する試み。気象環境センシングシステム「みまわり伝書鳩」や施設園芸向け環境制御機「温調みつばち」を提供する。また、高所作業の風速対策や作業員の熱中症対策などのため、みまわり伝書鳩に気象予報機能を追加した。《HH》