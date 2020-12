フルラ“開運”の象徴「招き猫」チェーンバッグや財布、ラッキーカラー“ピンク＆レッド”で

フルラ(FURLA)は、「招き猫」から着想した限定コレクション「フルラ リトル キャッツ」のバッグ&財布などを2020年12月26日(土)に発売する。

■「招き猫」モチーフの新作バッグ&ウォレット

新作「フルラ リトル キャッツ」は、開運・金運の象徴として親しまれている日本の「招き猫」をモチーフにしたコレクション。フルラオリジナルの「招き猫」キャラクターをバッグや財布にあしらった。笑顔で手招きをする白猫&黒猫の姿が愛らしい。

■ラッキーカラーのピンク&レッド

展開されるアイテムは、チェーンストラップ付きのクロスボディバッグや携帯ホルダー、長財布、カードケースなど。カラーバリエーションは2021年のラッキーカラー「ピンク」と、幸せを運んできてくれる「レッド」の2色を用意した。

【詳細】

「フルラ リトル キャッツ」<アジア限定品>

発売期間:2020年12月26日(土)〜2021年1月17日(日)

販売店舗:全国のフルラストア、フルラ公式オンラインストア

・FURLA LITTLE CATS MINI CROSSBODY 49,000円+税

・FURLA LITTLE CATS PHONE HOLDER 35,000円+税

・FURLA LITTLE CATS CARD CASE 16,000円+税

・FURLA LITTLE CATS CONTINENTAL WALLET 35,000円+税

※2020年12月26日(土)~2021年1月17日(日)の期間中、「フルラ リトル キャッツ」商品を含む35,000円(税込)以上購入者に、先着で「フルラ リトル キャッツ」トートバッグをプレゼント。なくなり次第終了。

【問い合わせ先】

フルラ ジャパン株式会社

TEL:0120-951-673