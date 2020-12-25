

*17:01JST 【M&A速報：2020/12/25（2）】ライオン、出光ライオンコンポジットの全保有株を合弁先の出光興産に譲渡

■ライオン<4912>、持ち分法適用会社の出光ライオンコンポジットの全保有株式を合弁相手の出光興産<5019>に譲渡

■マーキュリアインベストメント<7190>、トラック輸送のイーテック物流に出資

■キムラタン<8107>、新株式を発行

■イグニス子会社のパルス、医療用VRシステム「うららかVR」をParafeedに譲渡

■ライズ・コンサルティング・グループ、サンライズ・キャピタルと資本提携

■日本プロセス<9651>、子会社で社会インフラ分野システム開発のアルゴリズム研究所を吸収合併

■東京産業<8070>、子会社2社を吸収合併

■SMC<6273>、中国子会社再編

■OSJBホールディングス<5912>傘下のオリエンタル白石、山木工業HDを買収

■黒崎播磨<5352>、ファインセラミックス製造子会社の有明マテリアルを吸収合併

■エタニティ、常磐開発<1782>へのTOB買付期間を2021年1月25日までに延長

■地域の困りごとを手伝う旅行者と人手不足の地域のマッチングプラットフォーム運営のおてつたび、プレシリーズAで資金調達を実施

■あいおいニッセイ同和損保、無人ドローン配送システム提供のかもめやと資本業務提携

■日用品D2Cサブスクリプションを展開のSIKI、第三者割当増資を実施

■ランナー向けSNSアプリ等展開のラントリップ、FFGベンチャービジネスパートナーズなどから資金調達を実施

■AIを活用したDX支援サービス運営のAiロボティクス、日本ベンチャーキャピタルなどから総額約10億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《RS》