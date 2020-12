「ディズニー・ファンタジア・コンサート2021」東京&横浜で、名曲をオーケストラとスクリーンで

「ディズニー・ファンタジア・コンサート2021」が、東京国際フォーラム・ホールAで2021年4月29日(木・祝)に、神奈川県民ホール・大ホールで2021年7月14日(水)に開催される。

■ディズニー・ファンタジア・コンサート2021

バッハやベートーヴェンなどクラシック音楽の巨匠が手掛けた音楽に合わせて、ディズニー・キャラクターが生き生きと動く、ディズニーの名作映画『ファンタジア』。映像に音楽をつけるのではなく、音楽を映像で表現するという、一般的な映画とは真逆の発想で作られた同作品は、1940年の初公開から80年経った今でも色褪せない不朽の名作として、多くの人から愛されている。

そんな『ファンタジア』のシーンを大きなスクリーンに映し出しながら、オーケストラが生演奏を披露するコンサート「ディズニー・ファンタジア・コンサート2021」が開催される。

■「魔法使いの弟子」や「くるみ割り⼈形組曲」

「ディズニー・ファンタジア・コンサート2021」では、1940年のオリジナル版『ファンタジア』で登場した8曲、2000年の続編『ファンタジア2000』で登場した7曲の中から、厳選した演目を独自のプログラムに組んで上演する。

デュカスの「魔法使いの弟子」にのせてミッキーマウスが大変な事件を起こしたり、エルガーの「威風堂々」にのせてドナルドダックが奮闘したり、チャイコフスキーの「くるみ割り⼈形組曲」にのせてキノコが優雅に踊ったり。オーケストラが演奏する名曲と、愛らしいキャラクターが登場する映像を同時に楽しむことができる。特別なコンサートに足を運んでみてはいかがだろう。

【詳細】

「ディズニー・ファンタジア・コンサート2021」

<東京公演>

公演日時:2021年4月29日(木・祝)12:00開演/17:00開演

会場:東京国際フォーラム・ホールA

住所:東京都千代田区丸の内3-5-1

指揮:柳澤寿男

管弦楽:日本フィルハーモニー交響楽団

<神奈川公演>

公演日時:2021年7月14日(水)19:00開演

会場:神奈川県⺠ホール・⼤ホール

住所:神奈川県横浜市中区山下町3-1

指揮:佐々木新平

管弦楽:神奈川フィルハーモニー管弦楽団

チケット料金:

S席8,900円 A席6,900円 B席4,900円

※3歳以下の子供は入場できない

チケット発売日:

一般発売:2021年3月20日(祝・土)10:00

※2020年12月17日(木)~先着先行販売受付

※詳細は公式ホームページを確認

Presentation made under license from Disney Concerts © Disney All rights reserved