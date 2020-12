「ひつじのショーン」カフェ冬限定メニュー、真っ白モンブランのクリスマスケーキ＆ミートパイ

「ひつじのショーン」をモチーフにした冬限定メニューが登場。東京・南町田グランベリーパークの「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」や愛知・プライムツリー赤池の「ひつじのショーン ファームカフェ」で、2020年12月より期間限定発売される。

■「ひつじのショーン」モチーフの冬限定メニュー

南町田グランベリーパークの「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」では、「ひつじのショーン」の母国であるイギリスの人気料理が楽しめる冬限定メニューを用意。

「ショーンのブリティッシュプレート」には、ミートソースとマッシュポテトを重ねて焼き上げたパイに、クリーム&メープルシロップを添えた「ひつじのショーン」ワッフルを組み合わせた。パイの上にあしらった、英国国旗もポイント。

2019年に好評を博した人気スイーツ「ショーンのアップルクランブル」も再登場。甘酸っぱいりんごとサクサク食感のクランブルを一緒に焼き上げ、バニラアイスクリームや生クリーム、クランベリーをあしらった。「ひつじのショーン」のフェイスを表現したデコレーションも目を惹く。

プライムツリー赤池の「ひつじのショーン ファームカフェ」では、クリスマス限定メニューを展開。きのこクリームパスタにフライドチキンとサラダを添えたクリスマスプレートや、真っ白なモンブランのクリスマスケーキなどを提供する。

■ギフトにもOK「ひつじのショーン」グッズ

また、クリスマスプレゼントにも最適な「ひつじのショーン」モチーフの新作アイテムも登場。雑貨小売専門店などでは、すやすや眠る「ひつじのショーン」柄のピローが、ひつじのショーン ファミリーファーム、ひつじのショーン ビレッジショップ&カフェでは、キャラクターイラスト入りの実用的な手帳「NOLTY リベロ」などが手に入る。

【詳細】



■「ひつじのショーンビレッジ ショップ&カフェ」冬の期間限定メニュー

販売期間:2020年12月~2021年2月末予定

場所:グランベリーパーク セントラルコート ワンダーシアター 1F H105(東京都町田市鶴間3丁目4-1)

営業時間:10:00~22:00 ※ラストオーダー 21:00

・ショーンのブリティッシュプレート 1,580円+税

・ショーンのアップルクランブル 1,000円+税



■「ひつじのショーン ファームカフェ」クリスマス限定メニュー

販売期間:2020年12月1日(火)~12月25日(金)

場所:プライムツリー赤池3F(愛知県日進市赤池町箕ノ手1 プライムツリー赤池3階)

営業時間:10:00~21:00 ※ラストオーダー 20:00

・ショーンの MERRY CHRISTMAS 2020 1,480円+税

・ショーンのCHRISTMAS ホワイトスノーモンブラン 860円+税

■「ひつじのショーン」新作アイテム

・ひつじのショーン リラックスピロー 全2種 1,980円+税

販売場所:雑貨小売専門店

・ひつじのショーン×NOLTY リベロ(手帳) 全3種 2,000円+税

販売場所:ひつじのショーン ファミリーファーム(イオンモールいわき小名浜店、プライムツリー赤池店、ららぽーとEXPOCITY店)、ひつじのショーン ビレッジショップ&カフェ、オンライン

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE

ARE TM AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020