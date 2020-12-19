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前日に動いた銘柄 part2 ソニー、ビーイングHD、オーケーエムなど

2020年12月19日 07:32

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記事提供元：フィスコ


*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ソニー、ビーイングHD、オーケーエムなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
任天堂<7974> 66720 -880
17日に大幅高の反動で利食い圧力も。

ソニー<6758> 10255 +230
17日の任天堂急伸が刺激となり、ゲーム事業拡大期待波及。

OLC<4661> 17030 -575
コロナ感染者数拡大で観光関連が軟化。

フォーシーズ<3726> 494 -22
クロラス除菌ウォーターの展開拡大を引き続き材料視。

ビーイングHD<9145> 1897 +345
高値更新による需給妙味の高まりで。

オーケーエム<6229> 1685 +300
17日に新規上場、環境関連として上値追い。

土屋HD<1840> 199 +31
引き続き今期の黒字転換や増配見通しを好感。

セキド<9878> 1381 -209
上値到達感から利食い売り優勢。

野村マイクロ<6254> 3880 -350
高値圏で利食い売り集まる展開に。

イメージワン<2667> 660+100
ダナフォームとのドライブスルー方式による
新型コロナウイルスPCR検査のシステム開発が完了したと発表。

コスモ・バイオ<3386> 1237 +105
20年12月期の期末配当を従来予想の10.00円から26.00円に増額修正。

カヤック<3904> 900 +77
20年12月期予想を上方修正、営業利益は5.00億円から7.00億円に引き上げ。

アクシス<4012> 4300 -95
20年12月期予想を上方修正、営業利益は2.64億円から3.35億円に引き上げ。

メドレックス<4586> 207 +2
経皮吸収剤デリバリーデバイス及び
その製造方法に関する中国特許査定について公表。

BASE<4477> 10360 +470
Hameeが提供する「ネクストエンジン」とサービス連携し、
「BASE」の拡張機能にて「ネクストエンジン App」の提供を12月17日より開始。

グッドパッチ<7351> 2586 +145
国内証券の新規カバレッジ開始を材料視、目標株価は3600円。

ピープル<7865> 1230 +76
未定だった21年1月期の期末配当を50～60円と発表。

ココペリ<4167> -
18日マザーズ市場へ新規上場、公開価格は1600円。前場段階で初値形成に至らず。

インバウンドテック<7031> 7520 -
18日マザーズ市場へ新規上場、
公開価格（5700円）を28.1％上回る7300円で初値形成。《FA》

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