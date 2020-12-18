12/18の強弱材料



*08:46JST 12/18

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26806.67、+49.27）

・NYダウは上昇（30303.37、+148.83）

・ナスダック総合指数は上昇（12764.75、+106.56）

・SOX指数は上昇（2778.14、+4.72）

・VIX指数は低下（21.93、-0.57）

・原油先物は上昇（48.54、+0.54）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（26750、大阪比-20）

・1ドル103円00-10銭

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・消費者物価指数（11月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・黒田日銀総裁の記者会見

・清田日本取引所グループCEOが記者会見

・インバウンドテックとココペリが新規上場

・ユーロ圏経常収支（10月）

・独IFO企業景況感指数（12月）

・英小売売上高（11月）

・米経常収支（7-9月）

・米景気先行指数（11月）《ST》