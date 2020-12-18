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12/18の強弱材料

2020年12月18日 08:46

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記事提供元：フィスコ


*08:46JST 12/18
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26806.67、+49.27）
・NYダウは上昇（30303.37、+148.83）
・ナスダック総合指数は上昇（12764.75、+106.56）
・SOX指数は上昇（2778.14、+4.72）
・VIX指数は低下（21.93、-0.57）
・原油先物は上昇（48.54、+0.54）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（26750、大阪比-20）
・1ドル103円00-10銭
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・消費者物価指数（11月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・黒田日銀総裁の記者会見
・清田日本取引所グループCEOが記者会見
・インバウンドテックとココペリが新規上場
・ユーロ圏経常収支（10月）
・独IFO企業景況感指数（12月）
・英小売売上高（11月）
・米経常収支（7-9月）
・米景気先行指数（11月）《ST》

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